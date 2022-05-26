Поблизу Зміїного помітили захоплений катер ЗСУ, який окупанти можуть використати для провокацій, - ОК "Південь"
Військові командування "Південь" виявили один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений росіянами в Бердянську на початку вторгнення. Ймовірно, що ворог намагатиметься використати його під українським прапором, у провокаціях
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться у повідомленні.
В ОК повідомили, що вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад українські захисники зірвали "противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції".
За добу військові командування "Південь" ліквідували 20 окупантів, 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку. Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення позицій українських військових і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.
- 25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.22
Купівля 34.22Продаж 35.79
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 38.06
- Актуальне
- Важливе