Поблизу Зміїного помітили захоплений катер ЗСУ, який окупанти можуть використати для провокацій, - ОК "Південь"

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться у повідомленні.

В ОК повідомили, що вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад українські захисники зірвали "противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції".

За добу військові командування "Південь" ліквідували 20 окупантів, 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку. Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення позицій українських військових і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога.

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