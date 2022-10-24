"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
"Брудна" бомба - це бомба, в яку закладена звичайна вибухівка з елементами радіонуклідів. Після її застосування відбувається іонізуюче випромінювання - у людини руйнуються внутрішні органи та починається променева хвороба
Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Брудна" бомба - це бомба, в яку закладена звичайна вибухівка з елементами радіонуклідів. Вони можуть бути у вигляді розчину чи порошку. Вони своїм іонізуючим випромінюванням впливають на живі організми. У людини руйнуються внутрішні органи та починається променева хвороба", - розповів він.
Романенко наголосив, що є різновиди брудної бомби.
"Є "солона бомба" - коли під час підриву ядерної чи термоядерної бомби формуються елементи радіоактивного зараження. В СРСР вона розроблялася з 53 по 58 рік, проводились випробування. Основою для радіоактивних елементів, які заражують поверхні є відходи від діяльності АЕС. Їх можна застосовувати для виробництва "брудних бомб". Вони залишились у РФ і є вірогідність застосування. Росіяни можуть це зробити під іншим прапором, звинувативши в цьому Україну", - вважає генерал-лейтенант.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 38.31Продаж 39.38
- Актуальне
- Важливе