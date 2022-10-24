Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Брудна" бомба - це бомба, в яку закладена звичайна вибухівка з елементами радіонуклідів. Вони можуть бути у вигляді розчину чи порошку. Вони своїм іонізуючим випромінюванням впливають на живі організми. У людини руйнуються внутрішні органи та починається променева хвороба", - розповів він.

Романенко наголосив, що є різновиди брудної бомби.

"Є "солона бомба" - коли під час підриву ядерної чи термоядерної бомби формуються елементи радіоактивного зараження. В СРСР вона розроблялася з 53 по 58 рік, проводились випробування. Основою для радіоактивних елементів, які заражують поверхні є відходи від діяльності АЕС. Їх можна застосовувати для виробництва "брудних бомб". Вони залишились у РФ і є вірогідність застосування. Росіяни можуть це зробити під іншим прапором, звинувативши в цьому Україну", - вважає генерал-лейтенант.