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Подолати створені Росією кризи можна об'єднанням Європи і посиленням колективної безпеки, - Зеленський

5 липня, 2022 вiвторок
13:22
Світ На фото Володимир Зеленський

У відповідь на створені Росією виклики Європа має ще більше об'єднатися та посилити гарантії безпеки

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 26-му щорічному круглому столі The Economist.

"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії, від її здатності тиснути на вас усіх чи на кожного окремо. Чи реально це? Я впевнений – так, це реально.... Криза вартості життя чи загроза міграційної кризи, яка стане наслідком продовольчої, – все це наслідки тих залежностей, які ще зберігалися у Європи й загалом демократичного світу від Росії", – зазначив президент.

На його думку, погляди на ці проблеми можуть бути різними.

"Але якби не було того, хто все це погіршує, то не було б і такої гостроти цих криз, яка робить їх катастрофічними. Ми можемо все це подолати. Об'єднанням. Посиленням колективної безпеки. Безумовною принциповістю, без якої неможливе ніщо – ні об'єднання, ні безпека", – зауважив Зеленський у своєму виступі.

Як зазначив Зеленський, раніше частина Європи трималася на запевненнях, зокрема, на Будапештському меморандумі, а також запевненнях від російського керівництва, яке стверджувало, що відмовилося від загарбницької політики.

При цьому він нагадав, що деякі західні компанії шукають обхід санкцій проти Росії.

"Ми бачимо, як грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти. Зв'язки з російською банківською системою залишаються і у Москви залишаються сподівання обдурити західний світ", - сказав він.

На думку глави держави, приклад вступу до НАТО Швеції та Фінляндії демонструє ефективність колективних гарантій безпеки.

"У Москві кажуть - нехай вступають, хоча ще нещодавно там говорили, що Альянс має повернутися до кордонів 1997 року. Це показує, що колективні гарантії безпеки працюють", - зазначив Володимир Зеленський.

"Ми не в НАТО, але нам потрібні такі гарантії безпеки, такий простір безпеки, який може бути дієвим, якщо ми не в Альянсі", - зауважив він.

  • Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

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війна з Росією
НАТО
Володимир Зеленський
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