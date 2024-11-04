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OPINION

Гниль "русского міра" оточила зусібіч

Ірина Цілик
4 листопада, 2024 понедiлок
20:00
Погляд блог Ірина Цілик

Сьогодні багато хто шоковано постить скрін із дописом кінченої істоти Божени Ринської, скандально відомої російської журналістки, що зараз живе в Ризі

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Ну, я теж була вражена. Все думаю, що мені важко собі уявити, аби в Україні хтось із більш-менш публічних людей, навіть з дуже упоротими поглядами, міг вивергнути настільки рафінований приклад расизму і фашизму. А ця може. І знаєте, чому? Бо її ніхто досі не зупинив. 

Я в Ризі була лише одного разу, у 2019-му, здається. Мені дуже сподобалося місто, але вразило відчуття, наскільки ж там русскім духом пахне. 

Ні, я не про засилля російської мови. Траплялися якісь цілком матрьошечні ресторани з цитатами із радянського кіно в назвах страв тощо. І такого було немало. Поняття не маю, як там зараз, але ось близька мені людина нещодавно провела два тижні в Таллінні, і поділилася з сумом такими самими враженнями. 

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Толерантність прекрасних жителів крихітних країн Балтії може все ж зіграти з ними дуже погану гру. Кожна матрьошка містить в собі чимало неприємних сюрпризів, а всі разом вони утворюють такого собі троянського коня, з якого весь цей русскій гній може политися в один момент назовні. 

Все це вже було. Друзі, навіщо ж ви толеруєте... Риторичне, звісно. 

А, загалом, таке відчуття, що ця гниль оточила тупо зусібіч. В Молдові, Сакартвело, країнах Балтії. Та й у Центральній і Західній Європі, що тільки кліпають очима. Ай, та коротше. Самі бачите.

Джерело

Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Латвія
журналісти
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
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