Ну, я теж була вражена. Все думаю, що мені важко собі уявити, аби в Україні хтось із більш-менш публічних людей, навіть з дуже упоротими поглядами, міг вивергнути настільки рафінований приклад расизму і фашизму. А ця може. І знаєте, чому? Бо її ніхто досі не зупинив.

Я в Ризі була лише одного разу, у 2019-му, здається. Мені дуже сподобалося місто, але вразило відчуття, наскільки ж там русскім духом пахне.

Ні, я не про засилля російської мови. Траплялися якісь цілком матрьошечні ресторани з цитатами із радянського кіно в назвах страв тощо. І такого було немало. Поняття не маю, як там зараз, але ось близька мені людина нещодавно провела два тижні в Таллінні, і поділилася з сумом такими самими враженнями.

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Толерантність прекрасних жителів крихітних країн Балтії може все ж зіграти з ними дуже погану гру. Кожна матрьошка містить в собі чимало неприємних сюрпризів, а всі разом вони утворюють такого собі троянського коня, з якого весь цей русскій гній може политися в один момент назовні.

Все це вже було. Друзі, навіщо ж ви толеруєте... Риторичне, звісно.