Інтернаціонал вчорашніх
Путін з’їздив до Кіма. Попри скепсис та кпини на адресу двох невдах, що безнадійно застрягли на манівцях цивілізації, світ мав би зважити на одну важливу деталь, про яку чомусь говорять украй мало
Путін прошкує протореною дорогою. Його візит у Північну Корею, — це не тільки про постачання радянського залізяччя для війни проти України, і не про пошук однодумця. Це – фактично симетрична відповідь країнам Заходу, які важко, зі скрипом, але зуміли сформувати антиросійську коаліцію, частково розуміючи небезпеку московського вторгнення в Україну.
Кремлівський диктатор по суті взявся за формування альтернативного пакту – новітньої Вісі Зла, — за лекалами нацистського фюрера. З тією різницею, що Гітлер долучав до свого зловісного альянсу здебільшого підкорені європейські країни (Японія тут особливий випадок),
Путін же ж спробував діяти масштабніше. Хай імперія Кімів – карлик, у порівнянні зі світовими потугами, зате її геополітичне розташування та критична залежність від "нейтрального" у цій війні Китаю, — важить дуже багато. Додайте сюди непрогнозованість "лідера" північнокорейського концтабору, його "відірваність" у поводженні з ракетною зброєю, яка у перспективі (і з легкої руки російського "брата") може стати носієм ядерної зброї, — і стане зрозумілим, що карлик цілком зможе претендувати на роль монстра.
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Презентація "інтернаціоналу вчорашніх" відбулася акурат на тлі спроб Америки сформувати щось на кшталт НАТО у Південно-Східній Азії, аби вгамувати китайські зазіхання на Тайвань. Пекін отримав натомість перші офіційні смачні печеньки від Путіна – ріку Туманну, яка віддавна була спірною у прикордонних стосунках Росії та Китаю. Поки що лідери Піднебесної тимчасово (після швейцарського Саміту миру) змушені демонструвати свою "нейтральність" та "миротворчість", бо, судячи з тексту комюніке, ухваленому в Бюргенштоці, ситуація розвивається за трендом їхньої "формули миру". Але це не означає, що вони відкинуть свої територіальні амбіції й не скористають з нагоди загребти жар чужими, Кімівськими руками.
Тобто, з огляду на тактику і стратегію, Путін діє у парадигмі вивчених ним уроків Другої світової війни. І не тільки. Йому звично скористатися досвідом більшовиків і Сталіна, які задля "світової пожежі" форматували свою співпрацю з однодумцями у так званих Інтернаціоналах.
Тепер, заручившись мовчазною згодою Китаю, кремлівський бос долучає до Вісі Зла Північну Корею, розвиває відносини з аятолістським Іраном, підживлює африканські "антиколоніальні" настрої.
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Мультиплікація цієї Вісі схожа на принципи "мережевих" терористичних держав на кшталт ІДІЛ чи Аль-Каїди, тобто її осередки локалізовані у різних точках світу, — вразливих для інтересів головного опонента – США. Натомість осердя антиросійської коаліції зосереджене здебільшого у Європі, там, де цілком підставово очікують розширення російської агресії.
Інтернаціонал учорашніх заповідає з великою часткою ймовірності поступове примноження й "гарячих точок", до того моменту, коли людство постане перед фактом реальної Третьої світової війни.
Тільки так, — на думку Путіна, — він змусить Захід визнати його рівним, і сісти за стіл перемовин у Ялті 2.0, щоб знову поділити світ на зони впливу, по суті середньовічні феоди. Інакше він не вміє і не бажає...
І поки лідери Заходу "дмухають на холодне", остерігаючись ескалації українського конфлікту, прислухаючись до маячні Медвєдєва про "ядерний попіл", поки вони з’ясовують стосунки між собою на національних виборах, — не тільки у США, але й у Франції, Великій Британії, — на велетенському театрі майбутніх воєнних дій вже хтось завбачливо розкидає жаристі головешки для вселенського багаття.
Спеціально для Еспресо
Про автора. Ігор Гулик – журналіст
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