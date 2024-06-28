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OPINION

"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?

Олег Манчура
28 червня, 2024 п'ятниця
18:03
Погляд Олег Манчура

Мадяри висунули ультиматум: визнати всі населенні пункти Закарпаття угорськими

Зміст

І там ще по дрібничках:

  • скасувати вимогу знати державну мову;
  • статус угорської школи, якщо в ній є хоча б один мадярський клас;
  • використовувати перепис лише 2001, бо з того часу кількість мадяр катастрофічно впала.

Інакше ніякого Євросоюзу.

Що ж, дипломатам доведеться добре попрацювати, аби знешкодити ці міни, або хоч зробити їх менш травматичними.

Так, ультиматум про "культурну автономію" вдалося вже збити.

А от владі б пасувало пояснити, чому вона засекретила ці 11 пунктів.

Тільки з цього роя не буде ніх*а.

Нічого суттєвого мадярам не обломиться.

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Переговори будуть дуже тяжкими: і з мадярами, і з поляками.

Нас будуть рвати, ми теж будемо вгризатися в гриви.

Але врешті Україна стане членом Євросоюзу.

Бо це не справа с*аних рольніков чи з-за уральських обриганів.

І ні, нас не чекає доля Туреччини.

І так, у**бків в Києві при потребі теж скрутять в ріг, якщо задуже в сувєрєнную корупційну демократію заграються.

І все це тому, що для Європи "Україна + ЄС" стає головним геополітичним проєктом наступного століття.

Стає тим, чим власне і було створення ЄС в минулому столітті.

Безпека.

Спочатку було питання безпеки, на яке вже потім було нанизано вільне пересування людей та товарів, ідеалістичні концепції XVIII та XIX століть.

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Бо з чого починався Євросоюз?

З рішення США, що в наступній війні на європейському континенті Німеччина має згоріти у вогні, але стримати СРСР на шляху до Ла-Маншу.

Саме тому Штати відмовилися від плану Морґентау, який мав перетворити Німеччину на слабку аграрну країну.

І ухвалили план Маршалла, який мав відродити її промислову міць.

Але це тільки перший крок: подолати злидні, створити споживчий ринок, запустити економіку.

Нова Німеччина, яку Штати попри шалений опір Франції, тягнули в НАТО потребувала заліза.

Багато сталі, щоб зробити багато танків.

Залізо в німців було.

Їм бракувало вугілля, аби переплавити його в сталь.

Вугілля було у французів, які ненавиділи німців.

Але загроза комуністів була надто очевидною і без сталінських танків.

Франція ось-ось мала стати комуністичною.

Франція та Італія — дві країни, які СРСР готувався окупувати зсередини.

В легітимний спосіб.

Комуністичні партії цих країн вже святкували свою майбутню перемогу на парламентських виборах та створення просовєтських урядів.

План Маршалла допоміг французам стабілізувати економіку та збити популярність комуністів.

А Об'єднання вугілля та сталі, яке знаємо як драфт Євросоюзу — закрило можливість для легкої прогулянки совєтських танків.

Французьке вугілля та німецька сталь перетворили ФРН на убойну силу.

(Ну й американська атомна парасолька).

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Далі вже була інша історія.

Але зараз ми в тій самій точці, що Німеччина кінця 40-х - початку 50-х.

Україна потрібна Європі, аби при потребі згоріти в полум'ї лиш би не пустити русскіє/китайські танки.

Україна потрібна Європі аби повернути собі суб'єктність, і з запасного колеса США стати третьою точкою, на якій стоятиме світ в цьому столітті — поруч з Пекіном і Вашингтоном.

Україна потрібна Європі, бо місія РФ (ширше: Російської імперії) провалилася. Триста років злягання та взаємопроникнення Росії та Європи закінчилося. Тепер замість РФ — Україна.

Кордон Європи повернеться на географічний (ще античний) кордон по Сіверському Дінцю, який колись французькі академіки, за грубі російські гроші, пересунули на Урал.

І не мадярським вошам, які приповзли з того самого Уралу через наше Причорномор'я, вирішувати чи буде Україна в Євросоюзі.

"Кава по-мадярськи", то був лише петінг.

Притула, по нашому.

Коли серйозні дяді притулять Будапешту всерйоз, то "кава по-мадярськи" означатиме не вийти в туалет, а змитися в туалет.

В сортир, до своїх двоюрідних братів.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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євроінтеграція
Угорщина
Віктор Орбан
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