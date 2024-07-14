Хотілося б, щоб новий 1991-й прийшов раніше
Те, що сказав при завершенні саміту НАТО президент Байден, цілком можна порівняти із Фултонівською промовою Черчилля, з якої почалася Холодна війна
Підписаний у Вашингтоні договір UKRAІNЕ COMPACT увів це в ранг закону. Навіть уперта і знову наголошена Байденом заборона Україні повноцінно застосовувати далекобійну зброю вписується в ту ж парадигму безкровної (для Заходу) перемоги.
Проголошено імператив: путіноїдів треба зупинити та відкинути. До нього вже приєдналося зо два десятки світових націй, це число зростає і зростатиме. Україна — серед них і на фронтирі.
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Шкода, звісно, що Байден-2024 - це зовсім не Черчилль-1948. Але тут справа не в особистостях, а в логіці розвитку людської цивілізації. До того ж не забуваємо, що й знаменитий британський прем'єр, реальний головний переможець у Другій світовій, тоді вже сходив з політичної авансцени. Його справу продовжили наступники й через всі карибські кризи та попри всі "перезавантаження" - менш ніж за пів століття довели її до перемоги над імперією Зла.
Тому уже не так принципово важливо, що тепер скаже Трамп, він — частина цього процесу, що б не говорив і не робив. Хотілося б лише, щоб новий 1991-й прийшов раніше.
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Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"
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