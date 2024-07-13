Польський сейм підтримав резолюцію про визнання депортації кримських татар геноцидом. Автором резолюції був мій давній знайомий і хороший товариш голова комісії з міжнародних справ Сейму Павел Коваль

Для мене це було важливо, бо першу таку постанову я готував у Верховній Раді у 2015 році.

У Сеймі постанову Коваля підтримали усі фракції, окрім уже відверто проросійської Конфедерації. Їхній представник прямо вказував з трибуни Сейму, що посилатися на хороші стосунки з татарами у Великому Князівстві Литовському і Речі Посполитій не можна, бо були й погані стосунки. Тому вони проти визнання депортації 44 року татар з Криму геноцидом!

Але Коваль - історик. І саме тому він наголосив, що ця ухвала Сейму не лише про минуле, а й про майбутнє, про найменування злочинів - злочинами, про засудження анексій і вбивств, які чинять росіяни.

Пізніша поїздка лідерів Кримськотатарського народу у село Крушиняни стала справді історичною. Тут, на польсько- білоруському кордоні татарські поселення існують з 17 століття! На старовинному кладовищі могили з 1600 років! Усе доглянуто, бо татари живуть тут і зараз. Вони майже не зберегли мову. Король дозволяв їм одружуватися з польками, які не знали татарської. Зате ті польки приймали іслам, тому давня віра збережена. Старовинна деревʼяна мечеть вражає. Зовні вона схожа на церкву чи костьол. Будівництвом за замовлення і мусульманських, і християнських і юдейських храмів у цих місцях у давні часи тут займалися євреї, тому храми різних релігій будувалися за схожими майже типовими проєктами. Різні народи співжили на цій землі і були сусідами.

Фото: https://www.facebook.com/mykolakn

Фото: https://www.facebook.com/mykolakn

Фото: https://www.facebook.com/mykolakn

Фото: https://www.facebook.com/mykolakn

Татарські польські активісти бережуть і відновлюють тут культуру і віру предків. Зрештою, ці предки на службі Великих Князів і Королів боронили цю землю, ставали шляхтою. Відомі полки уланів насправді і були татарською кіннотою. Це наша спільна історія. Потрібно знати її, щоб будувати спільне майбутнє і спільно перемогти вікового ворога.

Тут зараз менше туристів. Кордон білоруський поруч, там неспокійно. Але якщо ви у Польщі, або будете тут - приїдьте. Дуже цікаво у цих мальовничих місцях.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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