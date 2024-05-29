В ефір виліз російський диктатор Владімір Путін із власним трактуванням української Конституції та заявами про "нелегітимного".

Для обʼєктивності варто нагадати, що жодного українського президента після Революції Гідності Путін не вважає легітимним. Особа, яка робила собі кілька "перемог" на виборах шляхом декоративних елекцій не помітила, що і Порошенко, і Зеленський отримали свої посади в умовах вільного та демократичного волевиявлення. Коли в обох переможців була низка конкурентів і досить жорстка політична боротьба.

Однак, Путін чітко зрозумів, що Зеленський — якого в Кремлі сприймали як клоуна, ведучого "Голубого огонька" на Первом, смішного хлопця з КВН в шкіряних штанах — не підпише таку капітуляцію, як хотіла б нинішня Росія. Цей сценарій передбачав визнання анексії Криму, так званої незалежності східних регіонів України, обмеження чисельності українського війська, двомовність, заборону на вступ до НАТО та безстроковий нейтралітет.

Серед іншого були спроби змусити Україну до денацифікації та запровадити культ Великої вітчизняної війни — привіт пілотки та георгіївські стрічки із недалекого минулого. Однак найважливіше, що Росія привезла б список законів, які Україна має змінити. Починаючи з Конституції.

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Зеленський, який на початку своєї каденції був достатньо лояльно налаштований на перемовини й навіть деякі поступки, зараз не збирається нічого підписувати. Тому Путін і його кодло витягли нафталіновий аргумент з кишені. Була інформація, що до Мінська, де Путін мав розмови з Лукашенком — прилетів літак Януковича. Цілком ймовірно, що у разі невдачі перемирʼя за російським сценарієм — Путін підпише "мирну угоду" з "легітимним" Віктором Януковичем, якого проголосять президентом окупованої частини України.

Задля того, аби посіяти хаос серед західних еліт і українських громадян, які вразливі до численних російських вкидів через TikTok та Telegram.

Задля того, аби пожвавити роботу пропаганди, Путін вирішив погратися в тлумача української Конституції. Диктатор "запорєбріка" натякнув про статтю 111 Основного закону, заявивши, що, згідно з нею після завершення повноважень президента України, вони начебто переходять до спікера Верховної Ради: "Тому, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою [в Україні] є парламент і спікер [Верховної] Ради".

Утім, очевидно, читати Конституцію варто уважніше. Бо передання повноважень президента спікеру, як заявив російський лідер, передбачає не 111, а 112 стаття Основного закону. І лише у кількох виняткових історіях — якщо раптом президент буде хворим, піде у відставку або помре. Зеленський живий, здоровий і заяву про "я устал, я ухожу" не писав, тому може виконувати свої обовʼязки до обрання нового гаранта.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук — як людина з юридичним дипломом і топповноваженням, пояснив Путіну, що не так з його заявою.

Насправді це цінне пояснення, бо Путін спеціально розказує тему "нелегітимного" Зеленського, аби не припиняти війну в Україні, коли уже Захід серйозно притисне. І навіть, якщо буде щось підписано — знайти спосіб викрутитись і вести "СВО" проти решти територій далі.

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Путін таким чином намагається посіяти сумніви у західних партнерів напередодні саміту у Швейцарії, на який Володимир Зеленський покладає великі надії.

Путін на пресконференції з Лукашенком не приховував, що хоче знайти лазівку аби зістрибнути з будь-якого більш-менш справедливого миру. Російський диктатор каже, що "треба буде зрозуміти, з ким мати справу, для виходу на підписання юридично зобов'язальних документів".

"А з ким вести переговори? Ми усвідомлюємо, що легітимність чинного глави держави закінчилася. Думаю, що одна із цілей конференції у Швейцарії у тому, щоб західна спільнота підтвердила легітимність чинного глави держави, чи вже не чинного", — єхидно заявив Путін.

Тож особа, яка оголосила себе царем і упивається кровʼю українців, фактично визнала, що хоче далі ламати нас через коліно і чинити геноцид. Він шукатиме способи посіяти сумніви серед західних еліт, лідерів Глобального Півдня. А головне — грати на емоціях українців, яких подекуди справді втомила військова некомпетентність Зеленського. Але всі розуміють один важливий момент — українці домовились потерпіти виклики війни з чинним президентом. Бо нікого не хвилює подальша доля Володимира Олександровича, але всі розуміють загрозу втрати державності в разі поразки у війні з Росією.

Вибори президента неможливі через безпекові фактори. А ще — очевидно, нам не потрібні вибори в умовах воєнного часу, контролю влади над інформаційним простором і відсутністю елементарних умов для голосування для мільйонів людей у зоні бойових дій і за кордоном. Такі "вибори" і одноосібна "перемога" на них Зеленського точно не потрібні ані українцям, ані самому гаранту. Бо у такому разі питань Зеленський буде нічим не кращим за Путіна.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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