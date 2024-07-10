Необмежені слова підтримки та обмежена військова допомога
Минулого року я був налаштований оптимістичніше
Я гадав, що Білий дім навесні-влітку 2024-го активно впишеться за Україну, щоб допомогти їй здобути якусь знакову перемогу й на хвилі успіху виграти вибори.
Сьогодні очевидно, що Білий дім дотримується прямо протилежної тактики – жодного різкого руху проти Росії, щоб, боже борони, не сталася передчасна ескалація. Бо на один цент подорожчає бензин – і все, прощавай, Овальний кабінете!
Але не один Жека Сєліванов у цьому винний. Чималий внесок зробили прості американці - виборці-демократи, які в дуже несподіваний спосіб відреагували на чергову війну в Ізраїлі. Тож адміністрація Байдена, певно, вирішила не ризикувати активізацією протистояння з Росією.
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Що це значить? Це значить, що до листопадових виборів ми так і отримуватимемо необмежені слова підтримки та обмежену військову допомогу. І лише після голосування, чим би воно не закінчилося, можливі зрушення. А на добре чи зле – не беруся припускати.
Втім, в історичній перспективі я все одно залишаюся оптимістом. СРСР був куди сильнішим за Афганістан, але програв війну та зник з мапи світу. На Росію чекає те саме.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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