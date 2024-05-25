Пам'яті Петлюри та Махна
25 травня, о другій годині пополудні, перший постріл звалив чоловіка
Нападник продовжував вистрілювати обойму в лежачого.
П'ята куля виявилася смертельною. Пробила легені та серце. Фонтан крові залив паризьку бруківку.
За пів години Симон Петлюра помер: це сталося в Латинському кварталі, на розі бульвару Сен-Мішель.
Коли я вперше приїхав до Парижа, то жив на вулиці Сен-Роман. Це була стара кам'яниця з вузькими покрученими сходами, які застеляли оксамитовими доріжками, та майже іграшковим ліфтом, які до того бачив лише в кіно.
Я відчинив вікно, всівся на дерев'яному підвіконні, взяв ще гарячий, щойно куплений в буланжері, круасан, сьорбнув кави й почав шукати очима чорний зуб Монпарнасу.
Скандальна висотка була за кількасот метрів. А ще за кількасот метрів від неї - цвинтар Монпарнас, де похований Симон Петлюра.
Якщо ж розвернути голову в іншу сторону, то за двадцять хвилин пішки - бульвар Сен-Мішель, де загинув Симон Петлюра.
Вже наступного дня був там.
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По дорозі треба було пройти Люксембурзький сад, вхід до якого відкривала кінна статуя.
Маршал Ней.
Я перечепився через нього, бо цей "найхоробріший із хоробрих", як казав про нього його шеф Наполеон, хоча і жив за сто років до Петлюри — разом із ним був героєм однієї історії.
Історії ампутації геноцидної імперії, що й досі не закінчилася.
Prince de la Moskowa.
Мені дуже сподобався напис на постаменті.
А ще більше зацінив, як русскіє перфектно опрацьовують невигідні для них сенси.
Вони перекодували цей титул.
"Прінц замоскворєцкій", або "князь москворєцкій".
Так знущально натякають, що завойовник Москви розмістив свою резиденцію не в Кремлі, а десь в глушині - на Москва-ріці.
Пишуть, що так велять правила вєліково і могучєво. Але ж "на Украінє" добре знають ціну такій філології.
Подумки салютнувши великому маршалу, рушаю далі й вже за кількадесят хвилин заходжу на цвинтар.
При брамі беру короткий покажчик відомих поховань з мапою, аби довго не блукати.
Трохи хвилююсь, бо буде неприємно, якщо французи проігнорували його ім'я.
Напевне, це відчитав працівник цвинтаря і перепитав, кого шукаю:
- О, Петлюра? О, ви з України? О, вчора ваш спікер парламенту був у нього на могилі.
Француз пояснює, як швидше добратися до могили та як відшукати її.
На покажчику, втім, його ім'я теж було.
А на могилі справді лежали свіжі квіти в синьо-жовтих барвах.
Ми поправили їх. А ще причепили синьо-жовту стрічку з його Києва, з Революції Гідності.
Почулося калатання. Скоро шоста вечора. Цвинтар закривають.
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Таке саме калатання, але набагато гучніше та претензійніше, виганяло нас з іншого кладовище. Через два роки. Перед самим вторгненням.
Якщо порівняти Монпарнас і Пер-Лашез, то вийде, як сільський затишний цвинтарик і монументальне Личаківське кладовище.
Обхідник Пер-Лашезом не ходить — він їздить на електрокарі, якому б більше пасували поля для гольфу.
Вже всі виходи зачинилися, працював лише один, і ось до нього зганяв усіх зівак цей чорношкірий в білих рукавичках.
Сутеніло. Ми явно не розрахували час. І витратили його занадто багато в пошуках останків лютого ворога Симона Петлюри — Нестора Махна.
Щоб дійти до нього, треба було добряче поблукати: колумбарій був у самому кінці кладовища.
Спочатку витратив багато часу, аби знайти могилу Фридерика Шопена.
Щоразу, коли приїжджаю до Варшави, заходжу в Базиліку Святого Хреста на Краківському передмісті.
Як і маршал де Ней, як і Симон Петлюра, Фредерик Шопен герой однієї історії.
Безмежна (як і його геніальність) ненависть до русскіх змусила покинути окуповану Варшаву.
Помираючи в Парижі, він крикнув: "Хоч моє серце відправте додому".
Сестра виконала заповіт композитора.
Серце Шопена було поховано в Базиліці Святого Хреста, а тіло - в могилі на Пер-Лашез.
Нещодавно було проведено ексгумацію серця, яка підтвердила його справжність.
А заодно і сумнівний переказ, що серце Шопена було залито коньяком. Таки коньяком.
Тим коньяком, який так любив Оноре де Бальзак, його останній дім - неподалік Шопена.
Чи Бальзак герой тієї ж історії, що маршал де Ней, Симон Петлюра та Шопен?
Щонайменше, він не антигерой.
Коли майже двісті років тому в Парижі опублікували нотатки маркіза де Кюстіна, — Петербург захлинувся жовчю.
"Біблія русофобії". Як казав покійний Збігнєв Бжезинський, нічого кращого після де Кюстіна для розуміння Московії так і не з'явилося.
Русскіє кинулися в контратаку. Найняли Гоголя, який щось там нашкрябав в атвєточку.
Але господін Уваров (так, той самий: православіє, самодєржавіє, народность) вимагав дістати йому зірку європейської величини.
Оноре де Бальзак дуже любив гарний коньяк, сигари та жінок. А ще мав проблеми з грошима.
Він пристав на пропозицію русского посольства написати оду Росії.
Француз мав спростувати француза.
Бальзак навіть взяв завдаток та поїхав на Московію. Але жахнувся від побачених звичаїв і врешті не виконав замовлення.
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У світі, де легке перо важить не менше, ніж важкий маршальський жезл, — не воювати за ворога Світу вже означає воювати проти нього.
Цього не розумів безумовно хоробрий, але такий же дурний Нестор Махно.
Якийсь моторошний символізм накрив уже з перших кроків по колумбарію.
Замість цвірінькання птахів на могилах Петлюри, Шопена та Бальзака — воронячий скрегіт.
Їх було тисячі. Вони накривали хмарами. Залітали навіть під землю та істерично билися під склепіннями.
Стіна ж, в якій поховано рештки Нестора, — на вулиці. Довелося постаратися, аби знайти його.
Якесь дивне відчуття: людина степового розмаху, в якої нестримна воля перетворилася на саморуйнівну анархію, захована в скриньку.
Звичайний ящичок, як в банку.
Ні тобі граніту, ні тобі квітів. Лише металева пластинка та номер із прізвищем.
Та якесь анархістське графіті, що більше нагадувала сатанинське.
І, можливо для втіхи покійника, — поруч така ж скринька з прахом Айседори Дункан, яку прикрашала одинока зів'яла троянда.
Коли чорношкірий на білому гольф-карі таки вигнав за межі Пер-Лашезу, хотілося просто безцільно блукати й думати.
Аж поки за годину не опинився на Севастопольському бульварі.
Ні, ця назва не на честь русско-французької дружби, хоча в Парижі такої с*ані найбільше з-поміж всіх столиць світу — пів сотні.
Севастопольський бульвар — на честь перемоги Франції (і Британії та Османів) у Кримській війні.
Це такий же меморіальний герой, як і монумент маршала та могили отамана, композитора і письменника.
В цій війні русскім надерли с*раку. Вони спалили свій Севастополь. Їм заборонили мати флот.
На стороні союзників воювали й українські козаки під командуванням Михайла Чайковського, якому турки передали січові клейноди.
Але русскіє не були б русскіми, якби не спробували перекодувати Севастопольський бульвар:
- он назван на чєсть мужествєнних русскіх моряков, коториє поразілі імпєратора Наполєона ІІІ.
От і 25 травня 1926 року сім куль в Головного Отамана УНР Симона Петлюру випустив не агент НКВД Самуїл Шварцбард, а месник за погроми.
Русофілія — це вид гемофілії.
Багато століть високоякісної пропаганди зламали X-хромосому західного світу, яка відповідає за згортання крові.
І кожен "лускунчик" - як подряпина, що викликає смертельну кровотечу.
Навряд чи ми врятуємо тих, хто хворий.
Але рясно всіяна Петлюрами і Шопенами західна земля — це превентивні ліки.
Головне про них не забувати; мертві мають жити.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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