Нічого не розуміє за межами підручника "товаровєд-1979", нікого не слухає, але ляпає на публіці всяку маячню. Зупинити нема кому, з оточення вибито все, що має більш ніж половину ізвіліни.

"Всю цю ліву електронику продають ФОПи, і нічого не можна зробити, тому що немає товарного обліку. А от буде товарний облік — тоді буде ланцюжок, і одразу зникне контрабанда і тінь".

Людина несе це впевнено, твердо, і ніякі альтернативні пропозиції їй не потрібні.

Тому вимушений писати тут, в порожнечу.

1. Товарний облік для складної техніки запроваджений для спрощенців давним-давно, у 2021 році. Є і в законі, і в наказі мінфіну. Бери свій ланцюжок і відстежуй. Якщо сенс товарного обліку — хоч щось відстежити, а не захєрачити 14 тис. штрафів на рік, тупо за те, що не там стоїть кома (ефект для детінізації = 0).

2. "Ланцюжки" (з марками, голограмами, QR і чого там тільки немає, навіть коктейль наливаєш — треба марку вводити, щоб в чеку була) запроваджені, наприклад, в алко. Тільки тіні менше не стало, бо метою всього, що робить мінфін/податкова є виключно "перевірити й штрафанути (або порєшати і взяти хабаря)". Ніякої детінізації немає навіть на обрії.

3. Лівий смартфон, на якому немає купи обов'язкового всього для продажу в Україні, виявляється миттєво без всяких товарних обліків в зошитику чи екселі й без всяких сферично-вакуумних ланцюжків (немає госплану, рознарядок, райгастрономторгів, єдиної державної системи торгівлі, забудьте вже нарешті свої обхссні звички). "Походження товару" продавець зобов'язаний довести. Це аксіоматична норма закону, зокрема про ринковий нагляд. Щобільше, громадськість вам на блюді принесла все — чеки, доки, фото, явки, паролі, 10 айфонів лівих, повністю документовано. Минув тиждень — ви не робите нічого. Вас не цікавить детінізація. Вас цікавить виключно процес "ходити, перевіряти, "розв'язувати питання", хто під дах не хоче — штрафувати. Все. Яка така детінізація? Забудьте, стуліть пельку і платіть підвищені податки.

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З цим можна сперечатись, можна заплющити очі й заткнути вуха, але факт залишається фактом: ви, як ребе з анекдоту, вводите все нові та нові іграшки (РРО, марки, товарний облік, зараз ще щось вигадуєте, якісь "ланцюжки смартфонів") - а тінь, яка раніше була в роздрібу десь 30-35%, зараз майже 100%.

Нічого з того, що ви робите останні 5 років — не працює. Не детінізує. В бізнесі, якби ви очолювали департамент детінізації — вас би вигнали через максимум пів року. В конструкції "папа дуже довіряє нашим казкам про ФОПів", коли у вас немає навіть KPI, коли можна як завгодно безкарно знущатись з людей, які вас утримують своїми податками — в такій конструкції, да, ви розквітаєте. Всі придумані й запроваджені вами інструменти, повторюся — не запрацювали.

Ні, це не тому, що всі ці інструменти погані. Це тому, що у вас немає бажання реально долати тінь. Ну немає у вас такого бажання. Або, можливо, бажання є — але компетенції немає, а підвищувати її ви не хочете, "у мене є диплом і досвід 20 років на заводі".

Подолання тіні не можливе там, де об'єкт перевірки визначається пальцем в стелю або в екселях якихось і де її "долають" своїм броунівським рухом хоч 20 тисяч "доброчесних", яких утримують платники підвищених податків, хоч 200 тисяч.

Аналітики тотального аналізу чеків у взаємодії з усіма даними — у вас немає вже п'ять років (якщо брати з 2019 року нинішню команду керманичів податкового блоку). І вона — не робиться.

Відповідальності податківця — немає, збалансованої одночасної:

чому працює лівий магазин ще досі, тобі аналітика червону лампу запалила тиждень тому, де акт, протокол, ти не знайшов там порушень? правда?

якого біса ти поперся перевіряти цю перукарню, тобі ж аналітика показує "рівень ризику 0", тобі захотілося поперевіряти? Слухай, збирай речі, на вихід.

Каналів зворотного зв'язку для суспільства, для форматних звернень сотень тисяч добровільних детінізаторів — у вас немає. Ви нездатні елементарне зробити — подачу скарги на невиданий/фальшивий чек в електронному кабінеті, з передачею в ту саму аналітику, накопиченням ризиків, для реальної потрібної перевірки, і зі зворотним зв'язком. Немає. Пустеля. "Пишіть нам в тіліграм". І самі в телеграмах ті самі обіцянки п'ять років вже штампуєте. "Буде це, буде те". Немає.

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З такою мегатінню і "подрібненням дуууже великого бізнесу на ФОПів", яке у вас вже в серенадах, сагах і билинах — немає жодного конкретного публічного кейсу, щоб хтось реально присів за ухиляння від сплати податків, не порішав, а сів. Ні, винні всі ФОПи, спрощенку треба ліквідувати, всю без розбору, ви інакше не вмієте.

Я вже не кажу про статистику і дашборди. Всі вже повідкривали реєстри, все працює. Одна податкова сидить попою на даних "ми закрили на час війни". Чому в Опендатаботі є, а у відкритих даних ДПС — війна продовжується? Правильно, тому що "це мої дані, я сам знаю, не хочу, щоб хтось ще щось знав і міг перевірити мене".

Так ніколи не запрацює. Так і будете чухати свої рєпи і нити "треба більше податків для тих, хто ще продовжує платити, ми з тінню нічого не можемо зробити, у нас ланцюжка немає".

Скажу зараз страшну річ: так само як ви вже "перезавантажували БЕБ", ви перезавантажите і БЕБ 2.0, і ДПС, і митницю ще кілька разів, і якщо вся пара — у свисток "ой треба, щоб хороша людина була", а не в "треба правильні процеси, інструменти, відповідальність, KPI, аналітика постійна, звітування перед суспільством, а не перед заступником офісного менеджера, ....." (а я щось не бачу, щоб ви хоч щось готували) - то тінь буде рости й далі, і потішатися над вами, заслужено.

Прошу, підійдіть до дзеркала. Подивіться собі в очі й скажіть вголос: "Я п'ять років впроваджую РРО, товарні обліки, марки, ланцюжки, мені не вдалося нічого, тіні стало набагато більше, жодна обіцянка не виконана, я все роблю не так, це не ФОПи неправильні, це я — некомпетентний штимп".

Повторіть тричі. І робіть щоранку цю вправу, перед тим як пропонувати чергову хє*ню або писати чергову статтю про UA-простір в RIPE і злих ФОПів, які випили всю воду нещасних києвстарів і укртелекомів, і без погрому ніяк.

Я розумію, що це — в пустоту, і товаровєд продовжить затрахувати все, що ще ворушиться, "ланцюжками в товарному обліку", а касовик буде перевіряти "чи є РРО" без всякої аналітики, просто "щоб було" (ну, "детінізація" така, по-товаровєдскі).

Але все одно напишу. Нехай буде для пам'яті. Щоб точно жодна особа не могла сказати "ой, а я нє знала! а що, так можна було?".

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***

Всім Радам бізнесів при Королі-Сонці — окремий привіт. "Ми три години так класно, так класно обговорювали, було дуже цікаво, домовились пізніше ще зібратися". Це — потужно, дуже. Молодці. Все як з блокуванням податкових накладних: повимагали, поговорили, рішення РНБО, указ президента, "невідкладно аудит", а потім послали вас подалі і уряд, і мінфін, "невідкладно" щось вже п'ятий місяць "аналізують" (насправді — ні, просто тупий саботаж). Ну, таке собі.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

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