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OPINION

Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян

Андріан Прокіп
30 листопада, 2024 субота
14:00
Погляд

З’являються нові повідомлення про розширення санкцій проти "тіньового" нафтового флоту Росії

Зміст

Зокрема, Велика Британія запровадила санкції проти 30 танкерів та кількох російських страхових компаній. І можна помітити інколи навіть ейфорію, що це дуже потужні кроки проти країни-агресора. 

На жаль, не зовсім так.

По-перше, кількість субʼєктів, на які накладено санкції, в рази менша ніж тих, що оперують на ринку. 

По-друге, навіть перебуваючи під санкціями, танкери можуть і далі доставляти російську нафту та заробляти мільярди нафтодоларів. Ці санкції ніяк не зачіпають судна, які рухаються безпосередньо між портами російськими та країн-покупців, які не підтримують санкцій, як-от Китай та Індія. А окрім цього, судна "тіньового флоту", навіть якщо вони під санкціями, можуть перевантажувати нафту на інші танкери, які доставляють ресурс навіть у Європу. 

Судна "тіньового" здійснюють перевалку на інші танкери (STS операції), які не перебувають під санкціями та вже доставляють ресурс до портів покупців. Було кілька ареалів масового здійснення таких операцій, зокрема біля узбережжя Греції, Оману, Марокко та інших регіонах.

У травні цього року влада Греції почала робити спроби завадити здійсненню таких операцій шляхом розгортання військово-морських навчань біля свого узбережжя. І це почало давати ефект – кількість танкерів "тіньового флоту" різко скоротилась у регіоні. Це підштовхнуло Афіни до проведення навчань – вони тривають досі й нещодавно були продовжені вшосте – до березня наступного року.

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Проте простору в морях та океанах достатньо. І "тіньовий флот" просто почав здійснювати операції з перевалювання нафти в інших місцях. Зокрема, танкери "тіньового флоту" перемістилися до островів у Егейському морі. Окрім цього, великі обсяги перевалки за останній рік були поблизу узбережжя Малайзії: за девʼять місяців 2024 року регіоні здійснено перевалку 350 млн барелів нафти на $20 млрд.

Проблема в тому, що цих танкерів стало дуже багато. Ця ситуація склалась через зволікання із запровадженням санкцій проти російського нафтопрому. Західний світ зволікав із запровадженням санкцій, адже країни хотіли підготуватись до відмови від російської нафти, яка була запроваджена майже за рік після повномасштабного вторгнення в Україну. Природно, що російська влада та компанії готувались до цього не менш активно. І хоча на початкових етапах дій санкцій ринок був певною мірою у шоковому стані, що і справді зумовило падіння ціни російської нафти через надання знижок, згодом ситуація змінилась. І сотні танкерів "тіньового флоту" дають можливість обходити санкції. 

Деякі оглядачі пропонують докладати більших зусиль, щоб відстежувати усі "тіньові" танкери. Але питання: якими силами це робитиметься? ВМС яких країн будуть залучені? Хто це фінансуватиме? Просте блокування регіонів здійснення STS операцій за участі "тіньового флоту" не спрацьовує. Просто ганяти танкери з російською нафтою морями та океанами – як носити воду у решеті. 

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Але є варіанти які, які можуть бути більш ефективними. Слушно відзначив Андрій Клименко з Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, що є сенс у блокуванні проток для танкерів "тіньового флоту", хоча б для тих суден, на які накладено санкції.

Пан Клименко зазначає, що майже 60 % російської нафти йде з портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн на місяць. 20% з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку.

Це може створити надлишок пропозиції російської нафти для її покупців, а відтак, чинитиме тиск на ціну. Ймовірно, що Індія та Китай почнуть вимагати більших знижок від РФ. І зрештою це впливатиме на російські доходи – саме те, чого добивались країни G7, запроваджуючи санкції.

Джерело

Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Росія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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