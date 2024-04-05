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OPINION

​"Правосуддя з дисконтом": Як Трамп в останній момент уникнув конфіскації активів

5 квітня, 2024 п'ятниця
14:01
Погляд Орест Сохар

Печерське правосуддя може бути не лише в Києві: апеляційний суд Нью-Йорка круто знизив суму застави Дональду Трампу в справі про фінансове шахрайство: з $464 млн до $175 млн

"Знижку" підсудний отримав:

  • За декілька годин до крайнього терміну виплати, фактично вже початку конфіскації частини бізнес-імперії
  • Суддя оцінив свободу Трампа практичну в ту ж суму, яку просив захист експрезидента, "бо більше немає"
  • "Дон" отримав додаткових 10 днів, аби внести ці мільйони у скарбницю американського правосуддя.

Тут можна було б повірити у гуманізм американського правосуддя, але ні. Суддя Артур Енгорон уже давно реагує на Трампа як на червону ганчірку, бо скандальний політик добряче залив йому сала за шкіру.  

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  • Трамп з першого дня процесу називав справу політичною помстою, а Енгорона - "ліворадикальним демократом". 
  • Енгорон отримував погрози про мінування його приватного будинку. 
  • Трамп розповідав про інтимний звʼязок між працівницею суду Нью-Йорка і лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером. На передвиборчому сайті Трампа навіть публікувалися особисті фото цієї парочки, які виявилися творінням фотошопу.
  • І ще: дійсно, Енгорон — демократ, що додатково позбавляє його емпатії до "Дона".

Дисконт "в останній момент" більше нагадує політичну домовленість з Білим домом, який вимагає в республіканців розблокувати у Палаті представників виділення допомоги Україні: новий потік оптимізму з адміністрації президента США про це натякає.

Пересвідчитися зможемо після 9 квітня, коли конгресмени нижньої палати вийдуть на роботу з великодніх канікул.

Прокуратура Нью-Йорка звинуватила Трампа в завищенні капіталів на $3,6 млрд для введення банків в оману. Суд заборонив мільярдеру 3 роки обіймати керівні позиції в будь-якій компанії штату Нью-Йорк чи брати кредити в банках штату.

Для подачі апеляції Трампу слід було внести заставу, інакше суд частково конфіскував би активи мільярдера.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Дональд Трамп
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