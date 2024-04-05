"Правосуддя з дисконтом": Як Трамп в останній момент уникнув конфіскації активів
Печерське правосуддя може бути не лише в Києві: апеляційний суд Нью-Йорка круто знизив суму застави Дональду Трампу в справі про фінансове шахрайство: з $464 млн до $175 млн
"Знижку" підсудний отримав:
- За декілька годин до крайнього терміну виплати, фактично вже початку конфіскації частини бізнес-імперії
- Суддя оцінив свободу Трампа практичну в ту ж суму, яку просив захист експрезидента, "бо більше немає"
- "Дон" отримав додаткових 10 днів, аби внести ці мільйони у скарбницю американського правосуддя.
Тут можна було б повірити у гуманізм американського правосуддя, але ні. Суддя Артур Енгорон уже давно реагує на Трампа як на червону ганчірку, бо скандальний політик добряче залив йому сала за шкіру.
Читайте також: Зрозуміти Маска
- Трамп з першого дня процесу називав справу політичною помстою, а Енгорона - "ліворадикальним демократом".
- Енгорон отримував погрози про мінування його приватного будинку.
- Трамп розповідав про інтимний звʼязок між працівницею суду Нью-Йорка і лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером. На передвиборчому сайті Трампа навіть публікувалися особисті фото цієї парочки, які виявилися творінням фотошопу.
- І ще: дійсно, Енгорон — демократ, що додатково позбавляє його емпатії до "Дона".
Дисконт "в останній момент" більше нагадує політичну домовленість з Білим домом, який вимагає в республіканців розблокувати у Палаті представників виділення допомоги Україні: новий потік оптимізму з адміністрації президента США про це натякає.
Пересвідчитися зможемо після 9 квітня, коли конгресмени нижньої палати вийдуть на роботу з великодніх канікул.
Прокуратура Нью-Йорка звинуватила Трампа в завищенні капіталів на $3,6 млрд для введення банків в оману. Суд заборонив мільярдеру 3 роки обіймати керівні позиції в будь-якій компанії штату Нью-Йорк чи брати кредити в банках штату.
Для подачі апеляції Трампу слід було внести заставу, інакше суд частково конфіскував би активи мільярдера.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе