Про Малі та дипломатію
Виявилось, що деяким читачам треба пояснення щодо "розірвання дипломатичних відносин" з боку "уряду" Малі
Бо навіть тут примудряються знайти "провину України".
Неіронічно.
Чинний "уряд" Малі — це справжня військова хунта, яку легальним урядом визнає дуже небагато країн. Західні країни та більшість африканських обережно називають його "перехідним урядом".
Режим існує з 2021 року, коли військові усунули від влади своїх же партнерів по владі, до якої вони прийшли внаслідок попереднього військового перевороту. Ключовий союзник голови хунти Ассімі Гоїти — Росія. Навіть Китай тримається від режиму Гоїти подалі й дуже обережно підтримує контакт. Тому те, що проросійська хунта в Малі за першої нагоди виконала прохання Росії й "вдарила" по Україні (як могла) - цілком логічно.
Інше питання: чи нашкодить це якось Україні та нашим контактам з країнами "глобального Півдня"? Та ні, ніяк не нашкодить.
По-перше, навіть якщо уявити що українські спеціалісти допомагають бити по "вагнерах", то Малі в такому випадку не прецедент. Про удари у Судані писали провідні західні медіа.
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По-друге, для режимів країни, які самі бояться російської чи китайської гібридної експансії Україна одночасно і приклад ефективної протидії, і джерело невичерпного досвіду як з цими загрозами боротися.
І коли Україна зможе — коли сама відібʼється від Росії — наші військові можуть стати величезним джерелом досвіду й експертизи для відносно демократичних країн Африки та Азії в питанні боротьби з проросійськими режимами й російськими же проксі та найманцями.
Ну і так. Постійно шукати недоліки в собі, у своїй державі, у дипломатах чи розвідниках — це вкрай шкідлива звичка. Особливо коли ці "недоліки" дратують справжні військові хунти. Тут радіти треба, що нас вже так бояться.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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