Про неможливість переговорів із Путіним
Зрозуміло, що всі війни закінчуються переговорами. Я переконаний, що ближче до осені ця тема актуалізується і ми відчуватимемо шалений тиск із цього приводу
Путін давно хоче переговорів. Ні, він не планує на них здаватися чи відступати. Він хоче зафіксувати “реалії на полі бою”, бо він і його стратеги розуміють, що довгострокову війну їм не виграти.
Але для нас і для всього світу неможливо вести з ним переговори. Путін — брехло і не дотримується договорів. Він це довів напередодні війни, розказуючи, що всі плани нападу на Україну є американською вигадкою. Тому практично не існує жодної можливості змусити неадекватного власника ядерної зброї дотримуватись укладеного договору.
У цій ситуації єдиним правильним рішенням має бути ведення переговорів із Китаєм. Саме завдяки Китаю Росія поки не рухнула, і його вплив на економічні та в перспективі політичні процеси там буде тільки зростати. На відміну від Кремля, Китай договорів дотримується, оскільки інакше рухне вся його міжнародна система торгівлі. Тому якщо в рамках переговорів Китай буде їх важливим учасником і братиме на себе зобов’язання — це єдина умова, завдяки якій можна досягнути якогось сталого результату переговорів із Путіним.
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Однак Китай грає у свою гру й нічого робити без урахування його інтересів не буде. А це питання Тайваню та обмежень у доступах на західні ринки. Фактично для досягнення якогось успіху в урегулюванні війни в Україні шляхом переговорів Захід буде змушений зважати на китайський інтерес. Але це навряд чи відбудеться, з огляду на можливий прихід Трампа, лютого ворога Китаю.
Це все ще раз підводить мене до думки, що успішний переговорний процес практично неможливий. Єдиний реальний сценарій на сьогодні — це вичерпання сторонами своїх сил і фіксація лінії на полі бою. Він же корейський сценарій.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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