Невже серед депутатів Верховної Ради немає єдності у питанні перейменування? Та ніби ж є.

Знаю, що процедура складна: спочатку 150 депутатів ініціюють законопроєкт, потім перевірка Конституційного Суду, потім 226 депутатів вносять на голосування, а далі 300 голосів має бути "за". Але коли треба, то в нас Рада знаходить голоси і не на такі закони.

Щобільше, Конституційний Суд вже приймав рішення з цього приводу у 2019 році:

- по Дніпропетровській області;

- по Кіровоградській області.

Підказали мені, що Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ж у Ради цього скликання був час до повномасштабного вторгнення.

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Ну, скажете ви, то депутати мають зробити. А що ми, прості громадяни, можемо? А можемо.

Мене завжди надихало, як кримські татари гуртуються та відстоюють своє. Вже багато років вони називають у національній пресі та й між собою Сімферополь Акмесджитом, Севастополь Ак'яром тощо. Ще до формального перейменування, як до, так і під час окупації Криму росіянами. І таким чином стверджують нову реальність наперед.

Що заважає нам — навіть без рішення Верховної Ради — нормалізувати топоніми Січеславська та Кропивницька області? У пресі, у публічних виступах, між собою? Як на мене, нічого не заважає.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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