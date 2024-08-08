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OPINION

Росія: за такі гроші нема дурних воювати

Євген Істребін
8 серпня, 2024 четвер
18:01
Погляд Євген Істребін

Зараз буде довге пояснення, чому у росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса для війни з Україною

Зміст

Офіційна інформація від російського держстату про заробітну плату у різних сферах економічної діяльності.

Я зібрав дані не тільки середньорічні, а ще і зробив вибірку, порівняно з місяцями в різні роки (остання інформація за березень 2024 року).

Так ось, темпи зростання зарплатні почали пришвидшуватись. Якщо за перший рік війни зростання було 10-15% то на другий рік темпи пришвидшились і склали 15-20%.

Загалом за 2 роки війни зарплатня в деяких сферах зросла на 45-50%

І це ще не все. Якщо подивитись на зарплатню у номінальному значенні, то вона впритул дійшла до 100 тис. рублів, а подекуди складає 150-200 тис.

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А тепер поглянемо, що Кремль пропонує найманцями на війну. Базовий оклад від 204 тисячі рублів. Причому, його як запровадили у вересні 2022 року, так і залишили без змін досі.

І що ж бачить середньостатистичний росіянин? Зарплатня зросла за 2 роки майже на 50%. Причому, вона впритул наблизилась до тих самих 204 тисяч рублів, які пропонує міноборони Росії. Тож Путіна вони, звісно, усі люблять, але гроші — ще більше.

Ось і виходить що на*іг та війна з НАТО, якщо можна отримувати відносно ті ж гроші у своєму рідному Уст-пи**юйську. Тому нема дурних їхати на війну, де можна загинути чи повернутися до дому, м'яко кажучи, у неповній комплектації.

І тут для Кремля постає дилема. А що ж робити? Якщо брати ринковий підхід, то треба підвищувати зарплатню. Причому досить суттєво, мінімум на 50%, а краще на всі 100%

Але є одна така собі маленька проблема, яка насправді не маленька, а велика. Причому ох*енітельно велика. Це — чисельність війська.

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Якщо взяти, що чисельність війська, якому потрібно робити підвищення, десь 1 мільйон осіб, то лише за один місяць потреба складе додатково 100 мільярдів рублів у разі підвищення на 50% і 200 мільярдів у разі підвищення на 100%.

На рік це складе 1,2 - 2,4 трильйона рублів. А це вже овердох**ща величезні кошти. Дохід бюджету всієї Росії на рік очікується всього 35 трильйона. Знайти ще 1-2 трильйони — це не реально. До того ж Цар постійно вимагає ще і нарощувати виробництво зброї. І це ще не все. Склади зберігання з совєтських часів спустошуються, і треба з нуля починати виробництво.

Ось тому зараз вони почали й підвищувати такими шаленими темпами одноразові виплати, але по-хитрому, коштом місцевих бюджетів регіонів. Але при цьому саму зарплатню не підвищують. А це теж має величезне значення, тому що за такі гроші нема дурних воювати.

Ось якось так.

Джерело

Про автора. Євген Істребін, системний аналітик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
Війна з Росією
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