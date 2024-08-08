Росія: за такі гроші нема дурних воювати
Зараз буде довге пояснення, чому у росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса для війни з Україною
Офіційна інформація від російського держстату про заробітну плату у різних сферах економічної діяльності.
Я зібрав дані не тільки середньорічні, а ще і зробив вибірку, порівняно з місяцями в різні роки (остання інформація за березень 2024 року).
Так ось, темпи зростання зарплатні почали пришвидшуватись. Якщо за перший рік війни зростання було 10-15% то на другий рік темпи пришвидшились і склали 15-20%.
Загалом за 2 роки війни зарплатня в деяких сферах зросла на 45-50%
І це ще не все. Якщо подивитись на зарплатню у номінальному значенні, то вона впритул дійшла до 100 тис. рублів, а подекуди складає 150-200 тис.
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А тепер поглянемо, що Кремль пропонує найманцями на війну. Базовий оклад від 204 тисячі рублів. Причому, його як запровадили у вересні 2022 року, так і залишили без змін досі.
І що ж бачить середньостатистичний росіянин? Зарплатня зросла за 2 роки майже на 50%. Причому, вона впритул наблизилась до тих самих 204 тисяч рублів, які пропонує міноборони Росії. Тож Путіна вони, звісно, усі люблять, але гроші — ще більше.
Ось і виходить що на*іг та війна з НАТО, якщо можна отримувати відносно ті ж гроші у своєму рідному Уст-пи**юйську. Тому нема дурних їхати на війну, де можна загинути чи повернутися до дому, м'яко кажучи, у неповній комплектації.
І тут для Кремля постає дилема. А що ж робити? Якщо брати ринковий підхід, то треба підвищувати зарплатню. Причому досить суттєво, мінімум на 50%, а краще на всі 100%
Але є одна така собі маленька проблема, яка насправді не маленька, а велика. Причому ох*енітельно велика. Це — чисельність війська.
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Якщо взяти, що чисельність війська, якому потрібно робити підвищення, десь 1 мільйон осіб, то лише за один місяць потреба складе додатково 100 мільярдів рублів у разі підвищення на 50% і 200 мільярдів у разі підвищення на 100%.
На рік це складе 1,2 - 2,4 трильйона рублів. А це вже овердох**ща величезні кошти. Дохід бюджету всієї Росії на рік очікується всього 35 трильйона. Знайти ще 1-2 трильйони — це не реально. До того ж Цар постійно вимагає ще і нарощувати виробництво зброї. І це ще не все. Склади зберігання з совєтських часів спустошуються, і треба з нуля починати виробництво.
Ось тому зараз вони почали й підвищувати такими шаленими темпами одноразові виплати, але по-хитрому, коштом місцевих бюджетів регіонів. Але при цьому саму зарплатню не підвищують. А це теж має величезне значення, тому що за такі гроші нема дурних воювати.
Ось якось так.
Про автора. Євген Істребін, системний аналітик
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