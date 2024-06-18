Але одночасно з цим ми живемо в епоху реальності страшної війни, яка за масштабами фронту співмірна з другою світовою, а за певними параметрами — і з першою.

Останній тиждень був тижнем уваги до України. І це добре. Але за красивими картинками й Україна, і світ мають прагнути результату. Заяви не мають бути словами, вони мають породжувати результати. Конкретні. Від яких залежить життя, без перебільшення, кожного українця.

Реальність в нашому випадку переважає картинки.

Світ має активно включатися в обмін вʼязнів, аби тисячі українців, які роками вмирають в російському полоні, повернулися додому.

Україні точно потрібна енергетична безпека і повернення Енергодару в енергетичну систему. Аби хоч якось її стабілізувати на тлі російських руйнувань.

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Зерновий коридор важливий не лише для реалізації українського зерна, але й для безпеки світу. Тому має працювати безперешкодно і стабільно. Бажано - з гарантіями з боку країн - підписантів комюніке справами. В них є потрібні засоби.

І ще мені хочеться відповіді на питання про те, коли в Україні буде мир. Бо війна триває роки. Вона страшенно руйнівна. І вона забирає надто багато життів. Щодня. І це наш біль. Не віртуальний. Реальний.

Моя відповідь про сталий мир і навіть про українську перемогу — це колективна безпека і членство в НАТО. Бо це одночасно поразка Путіна і наша безпека в майбутньому.

Сильна дипломатія — та, яка здатна це забезпечити. Забезпечити результати.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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