Сталий мир — це колективна безпека і членство в НАТО
Правда в тому, що ми живемо в інформаційну епоху, де інформація формує сприйняття. Гарні відео, гарні картинки роблять тло нашого життя
Але одночасно з цим ми живемо в епоху реальності страшної війни, яка за масштабами фронту співмірна з другою світовою, а за певними параметрами — і з першою.
Останній тиждень був тижнем уваги до України. І це добре. Але за красивими картинками й Україна, і світ мають прагнути результату. Заяви не мають бути словами, вони мають породжувати результати. Конкретні. Від яких залежить життя, без перебільшення, кожного українця.
Реальність в нашому випадку переважає картинки.
Світ має активно включатися в обмін вʼязнів, аби тисячі українців, які роками вмирають в російському полоні, повернулися додому.
Україні точно потрібна енергетична безпека і повернення Енергодару в енергетичну систему. Аби хоч якось її стабілізувати на тлі російських руйнувань.
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Зерновий коридор важливий не лише для реалізації українського зерна, але й для безпеки світу. Тому має працювати безперешкодно і стабільно. Бажано - з гарантіями з боку країн - підписантів комюніке справами. В них є потрібні засоби.
І ще мені хочеться відповіді на питання про те, коли в Україні буде мир. Бо війна триває роки. Вона страшенно руйнівна. І вона забирає надто багато життів. Щодня. І це наш біль. Не віртуальний. Реальний.
Моя відповідь про сталий мир і навіть про українську перемогу — це колективна безпека і членство в НАТО. Бо це одночасно поразка Путіна і наша безпека в майбутньому.
Сильна дипломатія — та, яка здатна це забезпечити. Забезпечити результати.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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