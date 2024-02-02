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OPINION

Стаття Залужного: головне. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
2 лютого, 2024 п'ятниця
12:09
Погляд Віталій Портников

Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний на інтернет-порталі телекомпанії CNN виступив із власним баченням того, як надалі мають розвиватися події на фронтах російсько-української війни

Відразу скажемо, що цей текст, за повідомленням компанії CNN, був підготовлений для публікації ще до того, як з'явилися інформація про намір президента України Володимира Зеленського відправити Валерія Залужного у відставку. Тим більше цікавим є бачення генерала того, як мають розвиватися події у війні. Головними напрямками зусиль Збройних Сил України у їхньому протистоянні російській армії Залужний називає необхідність створення системи забезпечення української армії високотехнологічними засобами. Тобто фактично зміни самого пріоритету технологій, які мають допомогти Збройним Силам України боротися із російською армією.

Також генерал говорить про необхідність впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, щоб українські військовослужбовці усвідомлювали певні обмеження у засобах та способах застосування технологічних можливостей, які існують сьогодні в українській армії. Звичайно ж, це також має бути пов'язано зі швидким часом опанування цими новими технологічними можливостями.

Генерал Валерій Залужний називає центральним рушієм війни Росії з Україною розробку безпілотних систем озброєнь. Зараз до послуг безпілотників вдаються і російські агресори, і українські військові. За констатацією генерала Залужного, сфера застосування безпілотних систем озброєння розширюється небаченими темпами, а їх стає все більше. Таким чином, вважає генерал, саме безпілотні системи дають можливість уникнути втягування у позиційну війну, у якій Україна не має переваги.

Однак це хоча й ключовий, але не єдиний фактор боротьби українців із російською армією. Треба протистояти також зменшенню військовий підтримки з боку ключових союзників. Нам потрібні нові ракети, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерії, бо наявні виснажуються через серйозну інтенсивність бойових дій на території України, а також через глобальну нестачу снарядів і палива.

Росія, нагадує генерал Залужний, щоб протистояти цим постачанням західної зброї Україні, може намагатися провокувати нові подальші конфлікти в інших регіонах. До прикладу, війна на Близькому Сході відвернула міжнародну увагу від подій в Україні.

Зараз в інтересах Росії розпалювання нових і нових війн, конфліктів, які мають відвернути увагу західних лідерів та суспільства від багаторічної російсько-української війни.

Також Залужний говорить про слабкість режиму міжнародних санкцій, яка призвела до того, що Росія все ще може розгорнути свій військово-промисловий комплекс. Саме тому потрібно визнати значну перевагу у мобілізаційних ресурсах Російської Федерації й нездатність державних установ в Україні покращити рівень мобілізації для наших Збройних Сил без використання непопулярних заходів. Таким чином потрібно вдосконалювати нормативну базу для мобілізації в Україні й також думати про те, як запобігти монополізації оборонної промисловості.

Генерал Залужний говорить не просто про те, як має воювати українська армія у наступний період протистояння з російським агресором, а й про те, як має інституційно змінюватися держава, щоб забезпечити ефективність війни з агресором, ефективність своїх Збройних Сил.

Ще однією важливою частиною війни про яку говорить Залужний нагадуючи про необхідність розбудови безпілотної зброї — це те, що саме за її допомогою можна уникнути людських жертв, зберегти кадровий склад української армії.

Технології можуть похвалитися безперечною перевагою над традиціями у війні.

Теж важлива констатація нової епохи, яка якраз розпочалася війнами та конфліктами, якою й буде визначатися тяжке XXI сторіччя — сторіччя серйозного протистояння демократії та диктатур. Відійти від традицій минулих воєн — це також запорука виграшу й ударів по ворогу у непростій ситуації, коли й він може відмовлятися від традицій війн минулого.

Генерал Залужний говорить, що Збройні Сили України зустрілися зі справжнім викликом, коли необхідно говорити про створення нової державної системи технологічного переозброєння і підкреслює, що таку систему можна створити буквально за п'ять місяців. З цим погоджуються й партнери України. Цей час потрібний для створення відповідної організаційної структури й допоміжної інфраструктури,  логістики та розробки можливостей, які так чи інакше дозволять переозброїти українську армію.

Як підкреслює Залужний на закінчення своєї статті, мета української армії має полягати в тому, щоб скористатися моментом максимізувати накопичення новітніх бойових можливостей, що дозволить виділити менше ресурсів для заподіяння максимальної шкоди ворогу, покласти край агресії та захистити Україну від агресії у майбутньому.

Це також досить важлива теза статті головнокомандувача ЗСУ, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що для українських Збройних Сил важливо не просто звільнити території, окуповані російською армією, не тільки захистити населення України від нових агресивних амбіцій російського президента Володимира Путіна. Він чітко сказав, що Росія створюватиме так звані демілітаризовані зони, щоб забезпечити спокій на території Російської Федерації. А територією Російської Федерації може бути оголошено все що завгодно, навіть сама демілітаризована зона. Й тоді доведеться окуповувати нові українські регіони для створення нових демілітаризованих зон. І так до зникнення Української держави...

Отже, головною задачею української армії є недопущення нового вторгнення Росії в Україну після того, як закінчиться ця війна і про те, як добитися такого результату мають думати й українські військові, й українські політики, й український народ, який врешті-решт має усвідомити всю масштабність викликів і ризиків наступних непростих років протистояння з путінською Росією.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
політика
ЗСУ
Війна з Росією
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Валерій Залужний
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