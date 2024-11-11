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OPINION

Трамп: раціональна ірраціональність

Павло Вернівський
11 листопада, 2024 понедiлок
14:00
Погляд

Однією з ключових переваг Трампа вважаю його імпульсивність і непередбачуваність

Зміст

У книзі з теорії ігор Нейлбаффа та Діксіта такий набір якостей є чудовим для реалізації стратегії під назвою "ірраціональна раціональність". 

Ірраціональна поведінка використовується для досягнення раціональних цілей. Бо для максимальної ефективності цієї ірраціональної поведінки вона має виглядати дуже переконливо та бути підкріпленою відповідним іміджем.

Ну, наприклад, всіх людей кавказької національності вважають імпульсивними, неадекватними та готовими вбити за невелику образу. Це сформований роками імідж, який самі кавказці використовують, щоб залякувати людей і досягати своїх цілей. До речі, росіяни також використовують імідж кадирівців для залякування.

І переконливість цього іміджу настільки висока, що рідко хто наважується це перевіряти.

І хоча це приклад із повсякденного життя, але все так само працює на міждержавному рівні. 

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Чому західні країни бояться Путіна? Не тому, що в нього є ядерна кнопка, - у них вона теж є. А тому, що він демонструє готовність її застосувати, показуючи, що йому плювати на кількість власних жертв, які будуть від удару у відповідь. Водночас Захід не готовий до такого розміну. 

Тут Путін також застосовує прийом "ірраціональної раціональності", щоб досягнути своїх цілей. І для того, щоб ця стратегія спрацювала, треба, щоб твої супротивники були обережними, нерішучими та боялися втратити те, що вони мають. Байден та всі європейські лідери були саме такими. 

І ось тут Трамп є людиною, яка вміє грати в цю гру не гірше за Путіна.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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