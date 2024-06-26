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OPINION

В Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку

26 червня, 2024 середа
18:01
Погляд Микола Княжицький

Промова на круглому столі "Демографічна ситуація в Україні: перспективи розвитку нації. Створення Демографічного агентства України"

Зміст

Перш за все, хочу звернути увагу, що тема сьогоднішньої дискусії надзвичайно важлива. І надзвичайно важливо про це говорити, а ще важливіше - діяти. 

Сьогодні Україна долає багато проблем і стикається щодня з різними загрозами. Це не лише пряма загроза війни, що несе втрату людських життів, руйнування житла, розвалення економіки й знищення енергетичної інфраструктури.  Війна переходить у стадію "конфлікту на виснаження".

Ми повинні чітко усвідомлювати, що головна мета Путіна – це знелюднення України, яку він не може підкорити, створення нестерпних умов для життя українців на своїй землі. Це провокує нову хвилю міграції – як внутрішню, так і закордонну. Про це свідчить наступ на Харківщині, постійні обстріли українських міст, масштабна атака на енергетичну інфраструктуру. 

Очевидно, що такі дії мають на меті  посіяти страх серед українців, змусити їх покинути Україну і не повертатися. Це і буде перемога Путіна у цій війні. 

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За різними даними з України вже виїхало понад 6 мільйонів українців. Багато з них отримує допомогу в країнах перебування, у разі її позбавлення чи припинення інших форм підтримки - змушені будуть повертатися. Проте велика частина, згідно з різними дослідженнями, соціалізується в країні перебування, має роботу тощо і повертатися не збирається. 

Треба констатувати, що ми стоїмо на порозі великої демографічної кризи. Ставка вирішення цієї демографічної кризи надзвичайно велика – це існування української нації, стійкість, міць і розвиток держави, а також виконання всіх соціальних зобов’язань держави перед своїми громадянами. 

Для того щоб не допустити цього, держава  має діяти стратегічно і комплексно. Попри велику кількість різних державних органів, на превеликий жаль, на сьогодні державна влада не підходить розумно до вирішення демографічної ситуації. 

Щобільше, заяви та недолугі рішення різних посадових осіб і держорганів тільки поглиблюють цю проблему і не сприяють поверненню людей до України. Звісно, ми повинні також думати, до якої країни мають повернутися ці люди. Ми маємо докласти багато зусиль для відбудови наших міст, забезпечення верховенства права і дотримання базових прав і свобод людини та громадянина, щоб бути демократичною країною і гідним членом Європейського Союзу. Але ми не повинні забувати також про наших громадян, їх підтримку і допомогу, які мають сьогодні багато проблем. Більшість із них держава не те що не допомагає вирішити, а навпаки створює нові. 

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Ми маємо сьогодні проблеми з забезпеченням житлом як внутрішніх переселенців, так і біженців за кордон. Ті, хто виїхав, не відчувають підтримку держави, а скоріше навпаки. З цими людьми не спілкуються, не запитують про їхні проблеми, не створюють умови для їхнього повернення. Натомість міністерка соціальної політики, презентуючи нову стратегію, говорить про заохочення імміграції з інших країн. Це посилює зневіру людей у свою країну. 

Ми маємо проблеми з навчанням дітей, які виїхали за кордон. Фактично багатьом із них поставили ультиматум – або повертатися, або не мати можливості продовжити навчання онлайн. А що якщо цим сім’ям нема куди повертатися? Про це ніхто не думає. 

Ми маємо проблеми зі скороченням соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також забезпеченням їх роботою. Про проблеми ринку праці на сьогодні взагалі треба говорити довго й окремо. 

Як наслідок: проблем багато, але немає комплексного підходу до їх вирішення. 

Разом із тим влада повинна зрозуміти пріоритет: без якісного людського ресурсу не буде якісної відбудови і без наших людей ми втратимо свою країну і програємо війну. 

Я говорю про це критично, бо давно вже досліджую ці питання і займаюся цією тематикою. 

Я вже неодноразово звертав увагу, що державна влада має більш відповідально ставитися до цієї проблеми.

Я зараз працюю над законодавчою ініціативою, що стосується демографічної політики, і запрошую всіх до дискусії.  

Я пропоную українській владі створити окреме міністерство з питань демографії та діаспори, щоб був державний орган, який комплексно мав би займатися цими питаннями й бути відповідальним за відновлення демографічного потенціалу України. 

Щобільше, я вважаю, що зазначені питання настільки важливі, що координувати всю цю діяльність в українському уряді має окремий віцепрем'єр-міністр.

Люди повинні знати, до кого їм звертатися, і розуміти, що українська влада піклується про своїх громадян і це є найвищим державним пріоритетом, без якого неможлива перемога. 

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Що нам ще потрібно: 

  • Безумовно в Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку України та чіткий план її виконання.
  • Я вважаю, що для акумулювання коштів для виконання цієї програми ми повинні мати окремий Фонд – Фонд відновлення демографічного потенціалу України. 
  • Я також пропоную серйозно подумати над комплексним розв'язання проблем ВПО  і закордонних біженців, а не розрізнено один від одного, а також надання більшої допомоги від української держави для них, зокрема медичної та психологічної. Це, безумовно, добре, що в нас є акція "Ти як" за підтримки Олени Зеленської, але це громадська ініціатива, а не державна політика. А мала б робити це держава. 
  • Я переконаний, що Україна має брати більш активну участь під час вироблення міграційної політики ЄС. Це теж означатиме, що держава не займає пасивну позицію, а виявляє турботу про своїх громадян і чекає на їх повернення. 

На завершення хочу запросити колег до дискусії з озвучених питань. Мені здається, що ми маємо не так багато часу для того, щоб прийняти зважені рішення і не втратити наших людей.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Микола Княжицький
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
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