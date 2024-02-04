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OPINION

В Україні немає права власності

Валерій Пекар
4 лютого, 2024 неділя
10:05
Погляд Валерій Пекар

Знаменитий перуанський економіст Ернандо де Сото написав книгу "Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає на Заході й ніде більше"

Він показав, що країни без права власності не можуть стати заможними, попри працьовитість, підприємливість, креативність та наполегливість мешканців. Він на прикладах пояснив, як це працює, коли життя цілих поколінь іде в пісок.

В Україні немає права власності. Я збирався про це написати й радію, що такий текст вже написаний. У нас тупо немає законних процедур зробити чимало дій, необхідних для економічного розвитку. Бо є люди, яким вигідно, щоб все було незаконно.

Тому люди, які хочуть все робити законно, просто виїжджають з України туди, де це можливо.

І якщо ми не поміняємо ситуацію, то після війни всі вони виїдуть. І останній вимкне світло в Борисполі.

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Ви живете в будинку, який побудований незаконно. Бо законно побудувати не можна. Живіть тепер із цим.

Читати міркування про той або інший процес людей, які ніколи в житті цього не робили, — це як слухати поради про секс від людей, які ніколи в житті його не мали. Просто смішно і марнування часу.

Де Сото не теоретик — він практик. Він набирав в різних країнах волонтерів і давав їм завдання законно зробити ту або іншу дію, звичайну для бізнесу. І потім описував результат.

Добре, що він не бував в Україні. 130 (!!) місце у світі за рівнем економічної свободи — це не українофобія організаторів рейтингу, а реальне відображення наших здобутків. Рахунок на табло.

Чомусь інвестори не мають апетиту до України, скаржаться люди з Офісу президента.

В Україні немає права власності. Хто не хоче працювати в таких умовах — просто не працює. Залишаються ті, хто готовий працювати навіть в таких умовах. І якщо у вас є хліб на столі, дах над головою, інтернет і банківська картка, то це завдяки їм.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
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