Він показав, що країни без права власності не можуть стати заможними, попри працьовитість, підприємливість, креативність та наполегливість мешканців. Він на прикладах пояснив, як це працює, коли життя цілих поколінь іде в пісок.

В Україні немає права власності. Я збирався про це написати й радію, що такий текст вже написаний. У нас тупо немає законних процедур зробити чимало дій, необхідних для економічного розвитку. Бо є люди, яким вигідно, щоб все було незаконно.

Тому люди, які хочуть все робити законно, просто виїжджають з України туди, де це можливо.

І якщо ми не поміняємо ситуацію, то після війни всі вони виїдуть. І останній вимкне світло в Борисполі.

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Ви живете в будинку, який побудований незаконно. Бо законно побудувати не можна. Живіть тепер із цим.

Читати міркування про той або інший процес людей, які ніколи в житті цього не робили, — це як слухати поради про секс від людей, які ніколи в житті його не мали. Просто смішно і марнування часу.

Де Сото не теоретик — він практик. Він набирав в різних країнах волонтерів і давав їм завдання законно зробити ту або іншу дію, звичайну для бізнесу. І потім описував результат.

Добре, що він не бував в Україні. 130 (!!) місце у світі за рівнем економічної свободи — це не українофобія організаторів рейтингу, а реальне відображення наших здобутків. Рахунок на табло.

Чомусь інвестори не мають апетиту до України, скаржаться люди з Офісу президента.

В Україні немає права власності. Хто не хоче працювати в таких умовах — просто не працює. Залишаються ті, хто готовий працювати навіть в таких умовах. І якщо у вас є хліб на столі, дах над головою, інтернет і банківська картка, то це завдяки їм.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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