Питання до офтальмологів: як називається цей різновид вибіркової сліпоти? Чи вона має власне біологічне походження, чи пояснюється суто психологічними чинниками, та дивними уявленнями про власний інтерес?

Задовго до подій 2024-го мене цікавило питання стосовно Азербайджану і Вірменії — хто посварив ці два братніх народи? Спочатку організував вірменські погроми в Баку і Сумгаїті, потім повів підсилене іхтамнєтами військо на Карабах (Арцах), і далі привів до влади в обох державах партії війни. Які за визначенням не могли домовитись між собою, і залежали від посередництва московитів. Маю знайомих з Єревана і Баку, які згідні з думкою, що посварив їх між собою КГБ СРСР, а ФСБ і ГРУ продовжили процес.

Читайте також: Чому Азербайджан дрейфує в бік Росії