Від повернення до минулого є лише один інструмент — закон
Приватні розмови на тему мови*
Каси самообслуговування Novus.
Прошу продавчиню не говорити зі мною російською і виконувати закон про державну мову.
Підлітає її колежанка:
- Я з Красногорівки, якщо ви знаєте, що це таке.
Ще таких пом'якшувальних обставин не чув. Але, на щастя, минули часи довгих с*ачів на тему, хто кому і що винен в питаннях мови.
- Я не збираюся з вами дискутувати. Існує закон, прошу його виконувати.
І тут відбувається щось дивне для суспільства, в якому швидше зацькують того, хто вимагає дотримання своїх прав, аніж агресора.
*тібє шо, больше всєх надо?
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Дівчина біля каси, що поруч, відповідає тій, що з Красногорівки.
- А я з Маріуполя, і що? Але ж я говорю українською.
- Але ж ми не за українську мову воюємо.
- Але закон так дійсно вимагає.
Мораль цієї історії: все можна повернути назад, якщо не мати інструменту. І русскій язик, і русскую церкавь, і русскую культуру. Цей інструмент лише один — закон.
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Той самий Novus. Дуже колоритна касирка, яка завжди віталася: "Самий добрий вєчєр".
Я її назвав Людмила Добрийвечір. Бо як і в героїні "Королеви бензоколонки", її ім'я — Людмила.
І ось одного дня чую, що вона так більше не вітається.
Питаю: що сталося?
- А нам керівництво заборонило говорити російською.
Це відбулося у 2021 році, якраз після вступу в дію закону, який захищає права українців на українську мову.
Людмила цей закон зрозуміла, доведеться це зрозуміти й Ларисі.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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