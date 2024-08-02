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OPINION

Вигідний гамбіт: Байден — дуже зручний партнер для Путіна?

Дмитро Золотухін
2 серпня, 2024 п'ятниця
16:07
Погляд Дмитро Золотухін

1 серпня 2024 року відбулося дуже багато знакових, тектонічних подій. Важко все переварити одночасно. Однак, питання, яке мене турбувало — чому Путін пішов на угоду з Байденом саме зараз, надавши Байдену і Гарріс таке політичне посилення?

Зміст

Гершковича затримали 29 березня 2023 року. Пол Уілан сидів ще з грудня 2018 року. Красиков сидів з 2020-го. Очевидно, що Гершковича узяли у заручники, щоб посилити переговорну позицію.  Так само як раніше баскетболістку Грайнер і ізраїльтянку Нааму Іссахар.

Навального вбили через майже рік після початку розмов, щодо повернення Красикова в Росію. Очевидно, що угода конструювалася багато місяців.

При чому, як сказав Джейк Салліван на вчорашній пресконференції, України та українського кейсу взагалі не існувало в цьому процесі. Це була абсолютно паралельна діяльність Білого Дому й особисто Байдена та, по суті, Білла Бернса.

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Але реалізація угоди трапилася саме тоді, коли після значного ослаблення позицій демократів і кризи зі зняттям Байдена з перегонів, любімчик Марго-боброєдкі — Трамп — почав поступатися позиціями.

Парадокс ситуації, на мій погляд, полягає в тому, що таку угоду для Путіна міг сконструювати виключно Байден. За Трампа росіяни не змогли б отримати "своїх" шпигунів одночасно з Німеччини, Словенії, Норвегії, Польщі та США.

Трамп не зміг би переконати Берлін в тому, що необхідно розширити рамку й увійти в етично складний ціннісний конфлікт щодо звільнення вбивці на велосипеді.

По суті, говорячи про те, що усі європейські держави здійснюють політику у фарватері Вашингтону, Путін, нібито, критикує їх, хоча інша конфігурація була б для нього набагато важчою.

Виходить, що Байден — це дуже зручний партнер для Путіна. Бо за Трампа така угода здавалась би майже невиконуваною. І якби Путін відклав фіналізацію до виборів в США, хто знає, яким би чином склалися зірки.

Назагал, від угоди, здається виграли усі.

Якщо не враховувати Україну, звичайно.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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