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OPINION

Війни майбутнього

Анатолій Амелін
15 серпня, 2024 четвер
18:03
Погляд Анатолій Амелін

Декілька думок про війни майбутнього та роль України в них

Зміст

Не секрет, що Україна не має актуальної стратегії розвитку власного ОПК.

Вона має базуватися на актуальній оборонній доктрині та розумінні трендів, як у секторі технологій, так і в тактиках ведення військових дій (не вчора, а завтра).

Основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року

Технології та типи озброєнь:

1. Штучний інтелект та автономні системи:

  • збільшення ролі безпілотних систем (дрони, роботи);
  • розвиток систем автономного прийняття рішень;
  • ШІ для аналізу великих даних, прийняття рішень у реальному часі, оптимізації бойових дій та зниження ризиків для особового складу;
  • бойові роботи: наземні, повітряні та підводні дрони, здатні виконувати розвідувальні, ударні та логістичні завдання.

2. Гіперзвукова зброя:

  • ракети та плануючі апарати, здатні розвивати швидкість понад 5 махів, що робить їх практично невразливими для теперішніх систем ППО;
  • системи протидії гіперзвуковій зброї.

3. Спрямована енергія:

  • лазерна та мікрохвильова зброя для ураження безпілотників, ракет та інших цілей;
  • електромагнітні імпульсні пристрої для виведення з ладу електроніки супротивника.

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4. Кіберзброя та інформаційна війна:

  • програми та віруси для атаки на інформаційні системи супротивника, включаючи системи управління військами, інфраструктуру та фінансові інститути;
  • використання кібератак для досягнення стратегічних цілей без застосування фізичної сили;
  • посилення ролі кібератак та кіберзахисту;
  • розвиток засобів електронної боротьби;
  • технології протидії дезінформації.

5. Нанотехнології:

  • поліпшення характеристик матеріалів (легкість, міцність);
  • розвиток "розумної" броні та камуфляжу.

6. Біотехнології:

  • розробка засобів захисту від біологічної зброї;
  • поліпшення фізичних можливостей військовослужбовців.

7. Космічні технології:

  • розвиток супутникових систем зв'язку та розвідки;
  • розробка зброї для ураження супутників супротивника та захисту власних космічних апаратів.

8. Квантові технології:

  • квантова криптографія для захищеного зв'язку;
  • квантові сенсори для покращення систем навігації та виявлення.

9. Не забуваємо про ядерну зброю. І ризики її застосування.

  • за оцінками фахівців, через 10 років країн, які мають ядерну зброю, буде значно більше, ніж сьогодні; і це буде війна на знищення цивілізації

10. Але найбільш руйнівною та небезпечною вважається тектонічна зброя. Ти не можеш ні передбачити її використання, ні захиститись від неї.

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Зміни у тактиці воєнних дій

1. Сетецентричні війни:

  • посилення ролі інформаційної переваги. Підвищення ефективності бойових дій шляхом швидкого обміну інформацією та координації дій;
  • інтеграція всіх учасників бойових дій у єдину інформаційну мережу.

2. Гібридні війни:

  • поєднання традиційних військових дій з невоєнними методами, такими як інформаційні операції, кібератаки та економічний тиск;
  • посилення ролі інформаційних та психологічних операцій;
  • складність визначення агресора та розмивання кордонів між війною та миром.

3. Урбанізація конфліктів:

  • збільшення числа конфліктів у густонаселених районах;
  • необхідність розробки нових тактик та озброєнь для ведення бойових дій у містах із мінімальними втратами серед мирного населення.

4. Розподілені операції:

  • перехід від великих формувань до невеликих, високомобільних груп;
  • посилення ролі спеціальних операцій.

5. Роботизація поля бою:

  • збільшення використання безпілотних та автономних систем;
  • зниження прямої участі людини в бойових діях.

6. Безконтактні війни:

  • збільшення дистанції ведення бою;
  • розвиток далекобійних високоточних систем озброєння.

7. Когнітивна війна:

  • посилення впливу на сприйняття та прийняття рішень противника;
  • розвиток технологій маніпуляції інформацією.

8. Інформаційне протиборство:

  • важливість контролю над інформаційним простором для формування громадської думки та досягнення психологічної переваги над супротивником;
  • поширення дезінформації та фейкових новин як інструмент ведення війни.

9. Багатодоменні операції:

  • інтеграція дій у повітрі, на землі, на морі, у космосі та кіберпросторі;
  • розвиток систем управління багатодоменними операціями.

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***

Ключові висновки

  1. Збільшення ролі технологій та автоматизації у військових діях.
  2. Зміщення акценту на інформаційну перевагу та когнітивні аспекти війни.
  3. Зміна характеру конфліктів у бік більш розподілених та гібридних форм.
  4. Посилення взаємозв'язку між різними доменами ведення воєнних дій.
  5. Висхідна важливість захисту критичної інфраструктури, включаючи космічні та кіберактиви.

***

Але найцікавіші висновки містяться в новині про те, що світові мільярдери будують собі бункери в безпечних регіонах, які дозволять їм пережити апокаліпсис кілька років. Зокрема, у грудні журнал Wired повідомив, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta та один із найбагатших людей на планеті, будує на Гаваях комплекс вартістю 100 мільйонів доларів.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Наука
Україна
зброя
Технології
Війна з Росією
кібератаки
Військові новини
пропаганда
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