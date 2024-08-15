Війни майбутнього
Декілька думок про війни майбутнього та роль України в них
Не секрет, що Україна не має актуальної стратегії розвитку власного ОПК.
Вона має базуватися на актуальній оборонній доктрині та розумінні трендів, як у секторі технологій, так і в тактиках ведення військових дій (не вчора, а завтра).
Основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року
Технології та типи озброєнь:
1. Штучний інтелект та автономні системи:
- збільшення ролі безпілотних систем (дрони, роботи);
- розвиток систем автономного прийняття рішень;
- ШІ для аналізу великих даних, прийняття рішень у реальному часі, оптимізації бойових дій та зниження ризиків для особового складу;
- бойові роботи: наземні, повітряні та підводні дрони, здатні виконувати розвідувальні, ударні та логістичні завдання.
2. Гіперзвукова зброя:
- ракети та плануючі апарати, здатні розвивати швидкість понад 5 махів, що робить їх практично невразливими для теперішніх систем ППО;
- системи протидії гіперзвуковій зброї.
3. Спрямована енергія:
- лазерна та мікрохвильова зброя для ураження безпілотників, ракет та інших цілей;
- електромагнітні імпульсні пристрої для виведення з ладу електроніки супротивника.
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4. Кіберзброя та інформаційна війна:
- програми та віруси для атаки на інформаційні системи супротивника, включаючи системи управління військами, інфраструктуру та фінансові інститути;
- використання кібератак для досягнення стратегічних цілей без застосування фізичної сили;
- посилення ролі кібератак та кіберзахисту;
- розвиток засобів електронної боротьби;
- технології протидії дезінформації.
5. Нанотехнології:
- поліпшення характеристик матеріалів (легкість, міцність);
- розвиток "розумної" броні та камуфляжу.
6. Біотехнології:
- розробка засобів захисту від біологічної зброї;
- поліпшення фізичних можливостей військовослужбовців.
7. Космічні технології:
- розвиток супутникових систем зв'язку та розвідки;
- розробка зброї для ураження супутників супротивника та захисту власних космічних апаратів.
8. Квантові технології:
- квантова криптографія для захищеного зв'язку;
- квантові сенсори для покращення систем навігації та виявлення.
9. Не забуваємо про ядерну зброю. І ризики її застосування.
- за оцінками фахівців, через 10 років країн, які мають ядерну зброю, буде значно більше, ніж сьогодні; і це буде війна на знищення цивілізації
10. Але найбільш руйнівною та небезпечною вважається тектонічна зброя. Ти не можеш ні передбачити її використання, ні захиститись від неї.
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Зміни у тактиці воєнних дій
1. Сетецентричні війни:
- посилення ролі інформаційної переваги. Підвищення ефективності бойових дій шляхом швидкого обміну інформацією та координації дій;
- інтеграція всіх учасників бойових дій у єдину інформаційну мережу.
2. Гібридні війни:
- поєднання традиційних військових дій з невоєнними методами, такими як інформаційні операції, кібератаки та економічний тиск;
- посилення ролі інформаційних та психологічних операцій;
- складність визначення агресора та розмивання кордонів між війною та миром.
3. Урбанізація конфліктів:
- збільшення числа конфліктів у густонаселених районах;
- необхідність розробки нових тактик та озброєнь для ведення бойових дій у містах із мінімальними втратами серед мирного населення.
4. Розподілені операції:
- перехід від великих формувань до невеликих, високомобільних груп;
- посилення ролі спеціальних операцій.
5. Роботизація поля бою:
- збільшення використання безпілотних та автономних систем;
- зниження прямої участі людини в бойових діях.
6. Безконтактні війни:
- збільшення дистанції ведення бою;
- розвиток далекобійних високоточних систем озброєння.
7. Когнітивна війна:
- посилення впливу на сприйняття та прийняття рішень противника;
- розвиток технологій маніпуляції інформацією.
8. Інформаційне протиборство:
- важливість контролю над інформаційним простором для формування громадської думки та досягнення психологічної переваги над супротивником;
- поширення дезінформації та фейкових новин як інструмент ведення війни.
9. Багатодоменні операції:
- інтеграція дій у повітрі, на землі, на морі, у космосі та кіберпросторі;
- розвиток систем управління багатодоменними операціями.
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Ключові висновки
- Збільшення ролі технологій та автоматизації у військових діях.
- Зміщення акценту на інформаційну перевагу та когнітивні аспекти війни.
- Зміна характеру конфліктів у бік більш розподілених та гібридних форм.
- Посилення взаємозв'язку між різними доменами ведення воєнних дій.
- Висхідна важливість захисту критичної інфраструктури, включаючи космічні та кіберактиви.
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Але найцікавіші висновки містяться в новині про те, що світові мільярдери будують собі бункери в безпечних регіонах, які дозволять їм пережити апокаліпсис кілька років. Зокрема, у грудні журнал Wired повідомив, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta та один із найбагатших людей на планеті, будує на Гаваях комплекс вартістю 100 мільйонів доларів.
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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