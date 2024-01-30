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OPINION

Візит Сіярто до Ужгорода: Угорщина може розблокувати європейську допомогу Україні

Віталій Портников
30 січня, 2024 вiвторок
14:04
Погляд Віталій Портников

Поїздка глави МЗС Угорщини до Ужгорода відкриває можливість для прем’єра Віктора Орбана змінити свою думку та розблокувати допомогу ЄС Україні

Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Ужгорода має велике значення з точки зору перспектив отримання Україною допомоги від Європейського Союзу. Відомо, що Угорщина залишається єдиною країною ЄС, готовою блокувати виділення цієї допомоги, що й відбулося під час останньої зустрічі керівників країн-членів ЄС.

Угорський прем'єр Віктор Орбан не приховував, що може дотримуватися такої позиції й під час спеціального саміту Європейського Союзу, який відбудеться вже 1 лютого. Отже, візит міністра закордонних справ Угорщини до України має дати Віктору Орбану шанс, — якщо, звичайно угорський лідер таким шансом скористається, — пояснити, чому він змінив свою позицію і більше не заперечує щодо виділення допомоги. Його міністр закордонних справ обговорив з українськими колегами важливі питання двосторонніх взаємин. 

Угорщина й Україна просунулися також в питанні підготовки зустрічі між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном. До речі, такої офіційної зустрічі не було жодного разу з часу, як Зеленський став президентом України.

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Хоча, ніде правди діти, якщо Орбан навпаки забажає підтримувати свою попередню жорстку позицію, він може також пояснити це тим, що Петер Сіярто в Ужгороді не знайшов спільної мови з очільником офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

До речі, перебування в Ужгороді очільника Офісу президента багатьох здивувало. Адже Єрмак за столом для перемовин був нібито конфідентом Сіярто, а Дмитро Кулеба тільки перебував поруч з очільником президентського Офісу. Однак дивуватися цьому не варто — навіть не з точки зору того, як організована структура влади в Україні, а в тому, як організована структура влади в Угорщині.

Угорський режим — це насамперед корпоративний режим довірених осіб, і Петер Сіярто в цьому режимі грає роль довіреної особи Віктора Орбана, поруч з очільником його адміністрації Балашем Орбаном. 

А от, скажімо, президентка Угорщини Каталін Новак, яка відвідувала з візитом українську столицю і висловлювалася щодо необхідності покращення українсько-угорських взаємин, швидше презентаційна постать, яка нічого серйозного в угорській політиці не вирішує.

Якщо Орбан дійсно вважає, що Україна намагається вирішити з ним якісь серйозні питання, пов'язані з його власними політичними й не тільки політичними інтересами, і що в Києві реально зацікавлені в організації зустрічі між президентом України та прем'єр-міністром Угорщини, співрозмовником довіреної особи прем'єр-міністра Угорщини має бути довірена особа президента України. Тому що Віктор Орбан, як і всі ми, прекрасно розуміє, що і в Україні після президентських і парламентських виборів 2019 року, також сформовано режим влади довірених осіб. І з цієї точки зору Андрій Єрмак, звичайно ж, виконує ті функції, які виконує в оточенні Орбана Петр Сіярто. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виконує швидше представницькі функції та не має такого впливу на очільника держави та на ті рішення, які ухвалює особисто Володимир Зеленський. І якби Дмитро Кулеба поїхав до Ужгорода без Андрія Єрмака, це, швидше за все, було б сприйнято в Будапешті як небажання влади, дуже схожої за своєю сутністю і структурою на угорську, серйозно обговорювати ті питання, які дійсно цікавлять сьогодні українського президента та Україну. 

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Ми з вами прекрасно розуміємо, що виділення допомоги Європейського Союзу, це зараз одне з найбільш нагальних питань для подальшої боротьби України проти російської агресії, та й для економічного виживання Української держави у складних умовах, в яких ми опинилися внаслідок перших двох років російської великої агресії проти України.

Чи вдасться реально домовитися про питання, які зараз на порядку денному з точки зору інтересів Будапешта — сказати непросто. Петер Сіярто підкреслив, що він їде до Ужгорода, щоб забезпечити рівні права для угорської національної меншини. Ми усвідомлюємо, що в угорської національної меншини й так рівні права з іншими громадами України та з усіма українськими громадянами. Однак в Будапешті абсолютно чітко говорять, що хотіли повернути угорцям ті права, які нібито у них відібрали після 2015 року.

Якщо перекласти ці заяви на мову законодавчої реальності, Віктор Орбан і Петер Сіярто вимагають від українського керівництва повернутися до закону Ківалова-Колесніченка, так-так про регіональні умови, нічого іншого. Вони неодноразово говорили це вголос, тож я нічого не вигадую. Вони про цей закон завжди згадували, коли говорили про проблеми для закарпатських угорців.

А ми прекрасно усвідомлюємо, що до цього закону ніхто в Києві ніколи не повернеться, тому що це, своєю чергою, може призвести до політичного соціального спалаху, що небажаний для української влади. Та й ніяких конституційних засад для того, щоб повертатися до такого законодавства, не існує.

Але очевидно, що комісія, яку створять, щоб зрозуміти, якими є питання з боку Будапешта, може знайти принаймні серію кроків, може навіть не загальнодержавного, а місцевого характеру — не випадково ж Сіярто говорив про непересічну роль нового керівника Закарпатської обласної адміністрації.

Ці кроки допоможуть не стільки усунути питання з боку Угорщини, скільки допоможуть Віктору Орбану, якщо він цього забажає, удати, що більше ніяких серйозних проблем немає.

Насправді ми прекрасно розуміємо, що ми з вами є учасниками гри в імітацію для інтересів Віктора Орбана, і що тільки він може вирішити, як йому вигідніше зараз діяти: покращити стосунки з Україною, щоб продемонструвати Європейському Союзу свою конструктивність. Принаймні після політичного ляпаса, який Орбан отримав від президента Туреччини Ердогана у зв'язку з прийняттям Швеції до НАТО. Він може продовжувати дотримуватися своєї попередньої жорсткої позиції, що якраз може бути частиною не стільки стосунків Віктора Орбана з його колегами по Європейському Союзу і НАТО, скільки частиною його стосунків із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном: на цих двох лідерів Орбан також орієнтується, коли мова йде про майбутні економічні інтереси Угорщини, про збереження його влади.

Що саме обрав угорський прем'єр, ми зрозуміємо вже після того, як Петер Сіярто повернеться до Будапешта і відбудеться саміт Європейського Союзу, на якому і буде вирішено, чи Україна отримає допомогу від наших європейських сусідів.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Ужгород
Угорщина
Віктор Орбан
Дмитро Кулеба
Андрій Єрмак
Віталій Портников
допомога Україні
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