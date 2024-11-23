Новообраний президент, який переміг свою конкурентку з великим відривом і має свою більшість в Сенаті та Палаті представників, змушений рахуватися з позицією Республіканської партії . Багато конгресменів і сенаторів висловили сумнів в тому, що Гетц пройде затвердження Конгресом. Не боялися публічно висловлювати свої застереження. Державницька позиція, а не лояльність лідеру визначають політику цих конгресменів.

Хіба можна уявити подібне в українському парламенті, який за слуг повністю втратив субʼєктність і функціонує як філія ОП. Де тицяють кнопки за все, що спустили зверху. Який став бюро з працевлаштування друзів і подруг президентської родини.

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Влада Зеленського хакнула незалежність державних інституцій. В парламенті та уряді все зараз базується на принципі лояльності. Всі бояться слово сказати ОП. В результаті країною керують позаштатні радники, 5-6 менеджерів, які роздають завдання силовикам і міністрам, керують спікером і главами ОДА.