Влада Зеленського хакнула незалежність державних інституцій
Історія про відмову від поста генпрокурора США скандального Гетца і нову кандидатку на цю високу посаду Пем Бонді — це про сильні та незалежні інституції, які працюють в Сполучених Штатах і є гарантією стабільності в державі
Новообраний президент, який переміг свою конкурентку з великим відривом і має свою більшість в Сенаті та Палаті представників, змушений рахуватися з позицією Республіканської партії. Багато конгресменів і сенаторів висловили сумнів в тому, що Гетц пройде затвердження Конгресом. Не боялися публічно висловлювати свої застереження. Державницька позиція, а не лояльність лідеру визначають політику цих конгресменів.
Хіба можна уявити подібне в українському парламенті, який за слуг повністю втратив субʼєктність і функціонує як філія ОП. Де тицяють кнопки за все, що спустили зверху. Який став бюро з працевлаштування друзів і подруг президентської родини.
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Влада Зеленського хакнула незалежність державних інституцій. В парламенті та уряді все зараз базується на принципі лояльності. Всі бояться слово сказати ОП. В результаті країною керують позаштатні радники, 5-6 менеджерів, які роздають завдання силовикам і міністрам, керують спікером і главами ОДА.
Результати цієї політики всі ми бачимо — в економіці, соціальній сфері, в комунікаційних провалах з партнерами. Й наслідки будуть руйнівними для країни, якщо не відновити незалежність і субʼєктність парламенту.
Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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