Як відбулася попередня "реформа" заступника Єрмака під кодовою назвою "Ліси України", де вирішили більше рубати та виготовляти виробів із деревини, — всі вже знають.

Тепер настав час "Води України". Вся проблема в тому, що хочуть створити НАК – національну акціонерну компанію. А акціонерне — це те, на чому заробляють. І от питання: хто зароблятиме?

І якщо "Ліси України" є наразі державним підприємством, яке тільки планують зробити акціонерним, то "Вода України" має всі шанси стати акціонерним одразу.

Екологи, з якими поспілкувалася громадська ініціатива "Голка", до таких планів Шурми ставляться дуже критично і наголошують, що не можна до води ставитися як до будь-якого комерційного товару.

Якби на Банковій хтось читав директиву Європарламенту і Ради, яка стосується води, то, може, вони б зрозуміли, що вода — це аж ніяк не комерційний товар, на якому треба побільше заробити. Саме тому доступ до води для всіх людей настільки важливий.

Ось що написано в цьому документі: "Вода не подібна до будь-якого іншого комерційного продукту, в радше становить собою спадщину, яку необхідно охороняти, захищати й із якою необхідно поводитися відповідним чином".

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У черговий раз в Офісі президента дехто намагається ігнорувати парламент і ламає політики, які важливі для нашого євроінтеграційного шляху.

Народні депутати обурені тим, що, як і у випадку зі створенням ДП "Ліси України", так і у намірах створити НАК "Вода України" хтось (а ми знаємо хто) вирішив піти в обхід Верховної Ради.

Але лісом і водою фантазія Шурми не обмежується. Він лобіював один законопроєкт, який стосувався землі, й під ширмою відбудови хотів протягнути це питання через парламент. Рік тому йому це не вдалося і зараз у Верховній Раді до другого читання готують вже інший законопроєкт про землю (9627), який має дуже схожу філософію. Текст цього проєкту тільки з’явився і його треба уважно вивчити.

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Що ж стосується доступу до водних ресурсів, то тут варто нагадати, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подала до парламенту законопроєкт про морські порти (9664), який передбачав чомусь забудову прибережних смуг річок, озер та водосховищ.

Екологи та громадські організації наголосили на тому, що це суперечить навіть судовій практиці Великої Палати Верховного Суду, яка обстоює право громадян на доступ до водних ресурсів і повертає ділянки на берегах річок у власність держави та громад. Наразі цю ініціативу Шуляк можуть винести на розгляд парламенту в першому читанні у будь-який момент, бо вона отримала підтримку її ж комітету.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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