"Перевалка" темпорально сталась після того, як Камала обрала майбутнім віцепрезидентом Тіма Волца. Такого дуже свого і нормального хлопця.

Але мені цікаво навіть не це, а те, що відбувається зараз з Трампом. Якщо читати американську пресу, то вийде так, що на одну статтю, де Трамп заграє з виборцями, наприклад, знижує податки для рестораторів, буде мінімум 5 матеріалів, де обговорюють, як Трамп щось невдало нагнав на Камалу або тупо перекрутив її імʼя.

В цілому при більше позитивному згадуванні Гарріс Трамп зʼявляється в ЗМІ через скандали.

Дійшло вже до того, що в його штабі стали зʼясовувати, чому про Венса не згадали його наскоки на котятниць. Могли б так не нариватись і вибрати когось іншого у віцики (дійсно, треба буть геть йолопом, щоб не знати, що коти — то святе. І це Венсу ще не згадували його наїзд на Університети).

Коротше, замість загравання з виборцями Трамп системно звалюється у "а ваша Гарріс — дура". Щобільше, він починає нападати на своїх — минулого тижня щось кидався на губернатора Джорджії, що він зливає його кампанію.

У NYT вийшла стаття про зустріч Трампа з найбільшими supporters кампанії в Бріджгемптоні. Зветься "Inside the Worst Three Weeks of Donald Trump’s 2024 Campaign".

У статті нема переліку страв і вин, там в принципі навіть немає переказів якихсь цікавих цитат. Але там є настрій — розгубленості, коли кандидат, який ще місяць тому після замаху, здавалось, уже виграв кампанію, сьогодні системно провалюється в кожній спробі. І замість загравати з виборцем і розказувати, як він зробить Америку "знову великою", розповідає про "противну сучку".

В статті також розповідається про те, що Трамп і його оточення починають зриватись не лише на губернаторів, а й на спонсорів. Наприклад, Міріам Алельсон — вдову власника грального бізнесу, яка витрачає на кампанію Трампа мільйони.

Алельсон натекстили парочку невдоволених смс, що її люди якось не так вкалують на кампанію Трампа. На таку неприязнь оточення кандидата, кажуть, підбив колишній керівник Marvel Entertainment Айк Перлмуттер.

Коротше, дуже токсична внутрішня гризня, приправлена бажанням замінити технологів. Але Трамп проти.

І щось мені здається, що ці моментики утікають у пресу невипадково.

Вміють люди вести кампанії проти weird guys.

До речі, в тому ж NYT вийшла колонка, що вживши вислів weird guys, Тім Волц прям втрапив в молоко, бо саме диваки зараз викликають найбільше зацікавлення. З погляду масової культури автор, може, і правий. І це пояснює популярність таких як Трамп і Маск.

Але я читала колонку з пісним обличчям, допоки не наткнулась на фотку з дивною Барбі з торішнього фільму Грети Гервіг.

І тут я зависла. Бо хоч тоді сценарій мені не сподобався, Гервіг дуже майстерно зіграла образами. Мені досі здавалось, що Голлівуд геть не допрацював на створення належного ґрунту для жінки-президентки США. Але … може, Гервіг дуже непомітно це зробила?

