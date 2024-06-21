Як мало ми можемо поодинці
Я скажу про себе: війна вчить скромності. Скромності оцінок, суджень про інших, діагнозів тощо
Так, війна мене вчить радикалізму щодо ворогів, але поміркованості та скромності щодо своїх.
Скромність не означає дрібності. Війна навпаки мусить навчати поєднувати think small і think big. Бачити деталі й бачити горизонти.
Але скромність означає усвідомлення, як мало ми можемо наодинці. І як багато ми можемо разом.
Ось це відчуття "як мало ми можемо поодинці" мене особисто спонукає не до російського синдрому "маленьких людей", які "нічого не вирішують" - а до протилежної думки: ми здатні щось змінити, якщо будемо робити разом. І: ми можемо і маємо робити більше.
Читайте також: Українці — це народ попри
Тому я особисто постійно шукаю того, що нас обʼєднує, а не розʼєднує. Бо це складніше завдання. Бо в наш час відмінності та розколи — на поверхні. Ми розколоті всередині самих себе, як індивіди — що ж уже говорити про групи. Досвіди війни розколюють суспільство катастрофічно. Ми "дивіди", розколоті та розколювані, розтрощені й розтрощувані нескінченно, і це сьогодні природна реальність. Зусилля потрібне, щоб зібрати щось докупи.
Спільність сьогодні — це дія неприродна і надприродна. Тобто людська, культурна, і трішки божественна.
Тому війна вчить, що крайній індивідуалізм програє, якщо він падає в прірву нарцисизму і самовпевненої категоричності. Нас рятує те, що ми не лише індивіди — а й ще здатні будувати спільноти. І те, що в цих спільнотах ми продовжуємо існувати як унікальні індивіди, з усіма нашими особливостями.
Тому ключовий талант нинішніх часів — це, зокрема, і будувати спільноти. Підтримувати спільноти. Зміцнювати спільноти. Воєнні, волонтерські, культурні, логістичні, місцево-територіальні, національні. І розуміти, що спільноти — тендітні та смертні, не менш смертні, ніж індивіди. Тому з ними треба акуратно. Бо інколи пораниш так, що потім кров не зупинити, тому краплі й океан, усе це, знову.
Читайте також: Про силу невидимих
А закінчу історією.
Якось у ТЦК підходить до мене військовий і починає щось радісно розповідати,
- Сірьожа, — каже він. Ти памʼятаєш як...
Я уважно слухаю. Десь на другій хвилині його історії він пильно дивиться на мене, і каже. "Ой, а ти ж не Сірьожа".
- Не Сірьожа, — підтверджую я.
- А знаєш, — каже він, — схожий, як дві краплі в океані.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе