Погроми у барі на Подолі: посольство Німеччини закликало українську владу швидко розслідувати інциденти
Посольство Німеччини звернулося до української влади із закликом швидко розслідувати випадки погромів, які вчинили у барі Подільського району Києва
Про це посольство Німеччини повідомило у Twitter.
"Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, - неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, у посольстві наголосили на важливості прийняття законопроєкту №5488, який дозволив би правоохоронним органам підвищити ефективність у розслідуванні подібних справ.
Довідка: Законопроєкт №5488 зареєстрували 13 травня 2021 року. Він стосується прав та свобод людини і покликаний боротися із будь-якими виявами дискримінації за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий" та побив людей. Як стало відомо, нападники є учасниками організації "Центурія", яка обстоює традиційні цінності.
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