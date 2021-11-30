Погроми у барі на Подолі: посольство Німеччини закликало українську владу швидко розслідувати інциденти

Про це посольство Німеччини повідомило у Twitter.

"Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, - неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у посольстві наголосили на важливості прийняття законопроєкту №5488, який дозволив би правоохоронним органам підвищити ефективність у розслідуванні подібних справ.

Довідка: Законопроєкт №5488 зареєстрували 13 травня 2021 року. Він стосується прав та свобод людини і покликаний боротися із будь-якими виявами дискримінації за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками.