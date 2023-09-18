"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором

Про це повідомляє Reuters.

Бербок сказала це в прямому ефірі Fox News минулого тижня, коли її запитали про війну Росії проти України.

"Якби Путін виграв цю війну, яким би був цей знак для інших диктаторів у світі, таких як Сі, президент Китаю?", - сказала вона.

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відреагувала та назвала слова Бербок "надзвичайно абсурдними" та такими, що зазіхають на політичну гідність Китаю.

"Вони є відкритою політичною провокацією", - сказала Мао НІн. Вона також додала, що Китай висловив невдоволення уряду Німеччини.

Зазначається, що це не перше подібне висловлювання Бербок. У серпні вона сказала, що Китай кидає виклик "основам того, як ми живемо разом у цьому світі". Ще раніше вона заявила, що Пекін все більше стає "системним суперником, ніж торговим партнером".

Заява Байдена про "диктатора Сі Цзіньпіна" та реакція Китаю

21 червня, коментуючи реакцію голови Китаю на збиття американцями китайської розвідувальної кулі, Байден заявив, що Сі Цзіньпін не знав, що куля була над територією США і назвав його диктатором.

"Ні, я серйозно. Це велике збентеження для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається", – сказав тоді американець.

На це представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвала слова Байдена "надзвичайно абсурдними" та "безвідповідальними". За її словами, такі коментарі серйозно порушують факти, дипломатичний протокол і політичну гідність Китаю: "Це відкрита політична провокація".

У відповідь на це Джо Байден відмовився забирати назад свої слова та заявив, що вони "не мали якісь реальні наслідки".