Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я декілька днів тому мав зустріч з колишнім ізраїльським високопосадовим військовим, який очолював військову розвідку і не з чуток знає, як відбуваються відносини у високих колах. У нього, а також взагалі й в ізраїльських військових є переконання, що Росія має можливість дуже сильно нашкодити Ізраїлю. Тобто мова не йде про дружбу чи як росіяни можуть допомогти Ізраїлю, а йдеться про те, як вони можуть саме нашкодити. Ізраїльські дуже високопосадові аналітики, політики та генерали у цю концепцію закохалися, і не збираються від неї відмовлятися", - зазначив ізраїльський політолог.

Михайло Пелліверт додав, що Ізраїль, спостерігаючи за відносинами Росії з Іраном, перебуває на стежці, яка у своєму кінці призведе до якогось вибуху або ж до припинення відносин між країнами.

"В Ізраїлі особлива характеристика принципу прийняття рішень, тут часто відбуваються вибори та нестійка коаліція, тому ізраїльські політики уважні та чуйні до думки суспільства. Ізраїльське суспільство зараз поділене на дві частини. Сьогодні при владі консервативна коаліція на чолі Беньяміном Нетаньягу, передвиборчий плакат якого був з Путіним і мав надпис "Нетаньягу – вища ліга політики". У консервативній частині ізраїльського суспільства сприймають Путіна і Нетаньягу як імперську, власну силу альфа-самця. У перекладі з івриту є такий вираз про силу, яка тримає у руках молоток вагою у тисячу тонн. Тобто Росія уявляється силою, яка може завдати великої шкоди. Однак є й інша половина суспільства, яка думає діаметрально протилежно, розуміючи, що центр сили переміщується в інші місця. Але при цьому сьогодні при владі та консервативна група, виборці якої вважають Росію ще у зеніті своєї сили", - пояснив Пелліверт.

Ізраїль та зустрічі "Рамштайн"

Про це пише видання Kyiv Post з посиланням на джерело в Раді національної безпеки та оборони України.

За даними видання, пояснюється така можлива ініціатива стосовно Тель-Авіва "недружніми діями щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".

"Ізраїльська влада ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", - цитує видання джерело в РНБО.

Як додав чиновник, українська сторона вважає, що існує "реальна небезпека" того, що інформація, що обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні", "ймовірно, потрапить у розпорядження держави-агресора".