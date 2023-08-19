Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України
Ексклюзив

Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України

19 серпня, 2023 субота
00:52
Війна з Росією Ізраїль

Михайло Пелліверт, ізраїльський політолог та громадський діяч, зазначив, що сьогодні в Ізраїлі при владі консервативна група, виборці якої вважають Росію ще у зеніті своєї сили, тому вона може завдати великої шкоди

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я декілька днів тому мав зустріч з колишнім ізраїльським високопосадовим військовим, який очолював військову розвідку і не з чуток знає, як відбуваються відносини у високих колах. У нього, а також взагалі й в ізраїльських військових є переконання, що Росія має можливість дуже сильно нашкодити Ізраїлю. Тобто мова не йде про дружбу чи як росіяни можуть допомогти Ізраїлю, а йдеться про те, як вони можуть саме нашкодити. Ізраїльські дуже високопосадові аналітики, політики та генерали у цю концепцію закохалися, і не збираються від неї відмовлятися", - зазначив ізраїльський політолог.

Михайло Пелліверт додав, що Ізраїль, спостерігаючи за відносинами Росії з Іраном, перебуває на стежці, яка у своєму кінці призведе до якогось вибуху або ж до припинення відносин між країнами.

"В Ізраїлі особлива характеристика принципу прийняття рішень, тут часто відбуваються вибори та нестійка коаліція, тому ізраїльські політики уважні та чуйні до думки суспільства. Ізраїльське суспільство зараз поділене на дві частини. Сьогодні при владі консервативна коаліція на чолі Беньяміном Нетаньягу, передвиборчий плакат якого був з Путіним і мав надпис "Нетаньягу – вища ліга політики". У консервативній частині ізраїльського суспільства сприймають Путіна і Нетаньягу як імперську, власну силу альфа-самця. У перекладі з івриту є такий вираз про силу, яка тримає у руках молоток вагою у тисячу тонн. Тобто Росія уявляється силою, яка може завдати великої шкоди. Однак є й інша половина суспільства, яка думає діаметрально протилежно, розуміючи, що центр сили переміщується в інші місця. Але при цьому сьогодні при владі та консервативна група, виборці якої вважають Росію ще у зеніті своєї сили", - пояснив Пелліверт.

Ізраїль та зустрічі "Рамштайн"

Про це пише видання Kyiv Post з посиланням на джерело в Раді національної безпеки та оборони України.

За даними видання, пояснюється така можлива ініціатива стосовно Тель-Авіва "недружніми діями щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".

"Ізраїльська влада ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", - цитує видання джерело в РНБО.

Як додав чиновник, українська сторона вважає, що існує "реальна небезпека" того, що інформація, що обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні", "ймовірно, потрапить у розпорядження держави-агресора".

  • У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
  • 23 червня Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.
  • 29 червня Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не надасть Україні систему ППО "Залізний купол" із тих же міркувань, з яких не надає зброю.
  • 12 серпня повідомлялося у ЗМІ, що Україна може зупинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"
  • 14 серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчу підтвердив, що Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Ізраїль
Іран
Читайте також:
окупанти орки
18 серпня, 2023 п'ятниця
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
Володимир Зеленський
18 серпня, 2023 п'ятниця
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
Кремль москва
18 серпня, 2023 п'ятниця
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
19 серпня
00:56
Путін
Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
00:28
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Не виключаємо, але треба запобігти: Міністр оборони Болгарії про можливе зіткнення РФ і НАТО в Чорному морі
00:21
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Міллі розповів, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
2023, п'ятниця
18 серпня
23:42
Ексклюзив
знищені окупанти
"Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну
23:41
Український військовий, ЗСУ
ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку
23:28
Гаррі Кейн
Англійський футболіст Кейн забив дебютний гол за "Баварію"
22:52
Збірна України з баскетболу
Україна програла Хорватії та не потрапила на баскетбольний турнір Олімпіади-2024
22:43
Саміт НАТО, країни G7
До декларації G7 про гарантії безпеки для України долучились вже 25 країн
22:37
лукашенко, путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
22:24
Оновлено
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
22:16
Миротворці ООН
На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
21:57
Лучано Спаллетті
Євро-2024: збірна Італії перед матчем з Україною призначила нового тренера
21:56
На фото: Володимир Зеленський
"Потужні речі для України": Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів
21:50
Литва білорусь кордон
У Литві з'явились укріплення на закритому прикордонному пункті з Білоруссю
21:46
Оновлено
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
21:35
обстріл, ППО
Коаліція союзників передасть Україні системи ППО на €105 млн
21:27
Херсонщина
Армія РФ обстріляла житловий сектор Херсона, загинув 72-річний чоловік
21:22
Ілон Маск
Маск заявив, що в Twitter приберуть функцію блокування користувачів
21:18
окупанти, орки
У Криму окупанти влаштували нову хвилю репресій проти Свідків Єгови
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ посилюють напрямки контрнаступу, нові ЗРК для фронту: воєнні підсумки тижня
21:02
Ексклюзив
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Послаблення економіки РФ змушує Лукашенка шукати фінансової підтримки в Китаї, - Безсмертний
20:56
Ердоган і Путін
Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild
20:55
Оновлено
Зоря - Олександрія
УПЛ: "Зоря" зіграла внічию з "Олександрією", результати інших матчів 4-го туру
20:44
на фото: церемонія закладки корабля типу "ADA" для ВМС України
У Туреччині закладено другий корабель для ВМС України
20:37
Україна - Сербія, ЧЄ з волейболу
Україна програла Сербії на старті ЧЄ з волейболу
20:22
На фото: Український гідрометеорологічний цент
У Києві на стінах Гідрометеорологічного центру з'явився 3D мурал
20:06
на фото: Часів Яр, наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Пункту незламності у Часовому Ярі: поранені четверо цивільних
20:02
OPINION
Олексій Мустафін
"Заповіт Петра" і англосакси
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 541 дня війни: США погодили передачу F-16, ЗСУ на Бахмутському напрямку майже знищили підрозділ "Шторм-Z"
19:49
Молдова
Санду: Молдова планує допомагати Україні з транзитом зерна
19:45
Тромбоцити сприяють омолодженню мозку мишей подібно до фізичних вправ, - дослідження
19:32
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 російських пункти управління, а терористи намагались повернути втрачені позиції в районі Урожайного, - Генштаб
19:30
На заході та півночі грозові дощі, температура повітря до +36 °C: погода на вихідні від Наталки Діденко
18:59
Ракетний удар по Покровську
ОК "Південь" попередило українців про можливі масовані ракетні удари на День Незалежності
18:52
немовля
Наймолодшій дитині був один день: у Британії медсестра вбила 7 немовлят
18:41
Київ Цифровий
У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
18:38
Азов та полонені окупанти
Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
18:37
Ексклюзив
ЄС - Україна
"У нас фактично доопрацьовані не два пункти, а майже всі": нардепка про виконання Україною 7 рекомендацій ЄС
18:35
ПриватБанк
В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV