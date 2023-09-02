Політолог Орєшкін: Російські генерали розуміють, що треба щось робити

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росія завдяки Путіну давно вже не правова держава. Саме тому з Пригожиним довелося "по понятіям" домовлятися. А валити його вже потім, коли він був відірваний від безпосередньої силової підтримки. Таким чином, усі путінські генерали чудово розуміють, що Конституція нічого не варта. Уявіть себе на місці будь-якого з цих генералів: завалити – це навіть не пів справи, це третина справи. Важливо, щоб потім тебе не завалили, і важливо втримати цю владу. Але якщо не домовишся попередньо з іншими силовиками, то виявиш себе у Кремлі в оточенні золотовської Росгвардії, яка тебе благополучно порішить і прибере владу до рук. Чи це потрібно якомусь із генералів? Ні, не потрібно", - зазначив політолог.

Дмітрій Орєшкін зауважив, що перед тим як убивати, потрібно забезпечити силову підтримку, тобто домовитися Шойгу з Золотовим, Шойгу з якимсь Суровікіним чи з Бортніковим, чи ще з якимось Кадировим. А це супроводжується процесом витікання інформації, а путінська влада ґрунтується на тому, що всі доносять про кожного. Усі ці генерали дивляться один на одного як на ворогів. Є люди, яким вони особисто довіряють, але усвідомлюють, що серед цих людей цілком можуть бути агенти інших силових структур.

"Путін вибудував систему взаємного стримування й противаг, де всі на всіх доносять. Він після пригожинського заколоту віддав важку техніку Золотову (Віктор Золотов – генерал-лейтенант російської армії та керівник Росгвардії - ред.), якому він персонально довіряє, щоб відповісти у разі чого на військовий заколот. Не громадян вони зупинятимуть важкою технікою, це зрозуміло, а от саме інших вояк. Тому я й кажу, що генерали розуміють: треба щось робити. Але щойно хтось із них спробує щось організувати, то закінчить, як Пригожин. Принаймні такий варіант вони прораховують", - підкреслив Орєшкін.

Професор додав, що пригожинські перемовини були відомі чекістам. Якщо вже у США знали, що Пригожин до цього готується, то на Луб’янці тим паче. Тому вони працювали з Суровікіним, який у день заколоту відмовився долучатися. Можливо, тепер пошкодував, бо мав тоді шанс зберегти вплив, а зараз він нікчема, і це в найкращому випадку.