Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця відділу зв’язків із громадськістю Довженко-Центру Марія Глазунова.

"Ранок п'ятниці (3 лютого, - ред.) був дуже насичений подіями. Перше про що я дізналась - відкриття справи проти колишньої в.о директорки Гончарук. яка є кандидаткою від Довженко-Центру на пост очільниці ДЦ. Друге - це розбиття наших скляних дверей і третє - це мінування", - зазначила вона.

Глазунова розповіла про інцидент з дверима.

"Чолов'яга о другій годині ночі під час комендантської години ломився до центру, думаючи, що він йде додому. Цікаво, що поліція його просто відпустила. Для нього розбиття державної власності та порушення КГ не мало жодних наслідків - затримання не було", - наголосила вона.

Керівниця відділу зв’язків із громадськістю відреагувала на повідомлення про замінування під час засідання конкурсної комісії.

"Щодо мінування - поліція має розслідувати цю справу, бо це кримінальний злочин - повідомлення про мінування держустанови. Це під час воєнного стану - акти тероризму плюс це зрив конкурсу. Я дуже чекаю повідомлення від поліції, що це було насправді", - підсумувала вона.