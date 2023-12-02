Польща посилила контроль за українськими вантажівками на під’їзних шляхах до КПП

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова міністра інфраструктури Польщі Альвіна Гаядура.

“Цей контроль вже посилено”, - заявив Гаядур під час пресконференції у контрольному пункті "Вєжховіска" Люблінського воєводства.

Він додав, що на нещодавній зустрічі з представниками комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту він разом з керівниками інших служб задекларував, що комплексний контроль буде посилено в основному на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де триває блокада.

Натомість перевізники пообіцяли не посилювати блокаду кордону.

Міністр наголосив, що перевірка, в якій поряд з дорожньою інспекцією також братимуть участь поліція, прикордонники та митники, відбуватиметься в місцях обслуговування подорожуючих (MOP) і на паркінгах.

За словами Гаядура, за 11 місяців цього року польські дорожні інспектори перевірили близько 15 тис. вантажівок, які належать українським перевізникам, і виявили 9,4 тис. порушень. Відтак, було накладено штрафів на суму близько 17 млн грн.

Зокрема, заступник глави МВС Польщі Бартош Гродецький висловив сподівання, що вже в найближчий понеділок на пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” українська сторона відкриє додаткову смугу для руху, якою пусті вантажівки поза електронною чергою повертатимуться до Польщі.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Аграрний експерт розповів, які продукти можуть зникнути з полиць українських магазинів через блокаду кордонів.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок.

У вівторок, 28 листопада, кілька десятків українських водіїв перекрили дороги у польських містах Перемишль і Медика. У поліції Перемишля заявили, що перебувають на місці події, а акції протесту відбуваються мирно. Українські водії не приховують, що це відповідь на страйки польських перевізників.