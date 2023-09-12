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Польща спрямувала до Єврокомісії ультиматум з вимогою продовжити заборону на ввезення українського зерна після 15 вересня

12 вересня, 2023 вiвторок
17:19
Світ поле, пшениця, зерно

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що надіслав ультиматум до Єврокомісії з вимогою продовжити заборону на ввезення українського зерна після 15 вересня

Про це повідомляє РАР.

Він зазначив, що у випадку відмови, Польща самостійно запровадить заборону на ввезення чотирьох видів українських зернових.

"Ми говорили про те, що в умовах великих викликів з боку українського ринку ми хочемо створити хороші умови для польських аграріїв", - пояснив таке рішення прем'єр.

Він додав, що запровадження заборони є необхідним, оскільки уряд "не може призвести до того, щоб цей ринок став нестабільним".

За словами Моравецького, це "ключовий вибір, від якого залежить майбутнє польського села та сільського господарства". 

"Ми хочемо, щоб це було майбутнє, сповнене надії", - додав прем'єр.

Польська Рада міністрів вже прийняла постанову про вжиття заходів для продовження заборони ввезення українського соняшника, кукурудзи, ріпаку та пшениці.

Заборона на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.

1 вересня заступник міністра економіки України Тарас Качка сказав виданню Politico, що Україна скаржитиметься у Світову організацію торгівлі в разі продовження зернового ембарго після 15 вересня.

Своєю чергою польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський заявив, що скарги України на заборону ввезення зерна є тиском.

Польща
зерно
Світ про Україну
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