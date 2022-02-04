Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру, - QIRIM.News

Про це заявив польський правозахисник Петро Хлєбович, передає QIRIM.News.



Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.



Номінування Мустафи Джемілєва ініціювала віцеспікерка нижньої палати Сейму Польщі Малгожата Гошєвська.



Крім того, на Нобелівську премію миру 2022 року висунули британського дослідника природи Девіда Аттенборо, ВООЗ, лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську, міністра закордонних справ Тувалу Саймона Кофе та Папу Римського Франциска.



Мустафу Джемілєва вже номінували на присудження Нобелівської премії миру у 2009, 2011 та 2015 роках.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb