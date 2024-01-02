Польща замінила заявку на Венеційську бієнале і представить роботу мистецького колективу з України

Про це пише The Guardian.

Новий уряд Польщі скасував подання, зроблене попередньою адміністрацією для павільйону Венеціанської бієнале, і замінив його інтерактивним шоу українського мистецького колективу, спричинивши скарги на "цензуру" з боку художника, якому спочатку було доручено представити Польщу.

Міністр культури Бартломей Сенкевич, якого 13 грудня призначив центристський прем’єр-міністр Дональд Туск, оголосив про відкликання проєкту "Польські вправи у трагедії світу: між Німеччиною та Росією". Про проєкт було оголошено в останні тижні уряду партії "Право і справедливість", що було сприйнято як ідеологічне прощання.

Сенкевич зазначив, що вирішив змінити подання "після того, як ознайомився з думками та голосами громад". За два дні до Різдва новий міністр культури звільнив Януша Яновського, директора Національної галереї мистецтв Zachęta, яка курує номінацію у Венеції, і замінив його колишнім заступником директора інституції сучасного мистецтва Юстиною Маркевич.

Початкова заявка, що складалася з 35 робіт художника Ігнація Чвартоса, викликала критику з боку польської мистецької спільноти за надмірний ухил у бік наративу про національну жертву. Виставка включала картину, на якій зображені Ангела Меркель і Владімір Путін, з'єднані Андріївським хрестом у формі свастики, що палає.

Три жінки-члени журі підписали протест проти висунення Чувартоса, критикуючи правила процесу відбору. Вони зазначили, що його павільйон суперечить цьогорічній інклюзивній темі 60-ї ітерації найбільшої у світі події сучасного мистецтва, яка відкриється 20 квітня.

Чвартос поскаржився на вилучення його роботи, заявивши Art Newspaper, що це суперечить чинним нормам. Він наголосив, що сприймає це рішення як цензуру.

Замість живопису та скульптури Чвартос у польському павільйоні буде відеоперформанс українського мистецького колективу Open Group. У фільмі під назвою "Повторюй за мною" представлені інтерв’ю з вимушено переміщеними українцями з різних регіонів Сходу та Півдня країни, які розповідають свої спогади про війну звуками, які вони пам’ятають.

Відеофрагменти спонукають відвідувачів відтворити звуки сигналів повітряної тривоги, обстрілів та різних видів зброї. Відеоінсталяцію, спочатку зняту в таборі для біженців у Львові, вперше показали в галереї "Лабіринт" у польському місті Люблін у листопаді 2022 року.

"Ми вважаємо, що пропозиція Open Group формально та ідеологічно представляє цінності, які ми хочемо захистити. Відкритість, толерантність, турбота, емпатія та протидія збройним конфліктам і відповідає головній темі Венеціанської бієнале – "Іноземці всюди!", - прокоментувала співкураторка польського павільйону 2022 року Йоанна Варша.