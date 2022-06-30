Польща засуджує Білорусь за вандалізм над польськими могилами

Про це пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що нещодавно невідомі пошкодили польські надгробки та пам’ятні плити в кількох місцях, переважно на Заході Білорусі. Ця територія до Другої світової війни була частиною Польщі, там поховано багато польських солдатів.

"Ми рішуче засуджуємо створення місцевою владою атмосфери мовчазної згоди з такою практикою. Звертаємося до білоруської влади негайно припинити акти вандалізму на кладовищах, виявити і притягнути до відповідальності винних. Польща рішуче вимагає поваги до могил і вшанування пам'яті загиблих", – заявив речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

Видання зазначає, що між країнами загострилася напруженість через кризу мігрантів, яку, за словами Європейського Союзу та Польщі, спричинила Білорусь, Мінськ це звинувачення заперечує. ЄС також звинувачує Мінськ у підтримці вторгнення Росії в Україну.

Міністерство закордонних справ Білорусі не коментувало цю ситуацію.

30 червня Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю.

Того ж дня Білорусь дозволила безвізовий в'їзд громадянам Польщі, який діятиме з 1 липня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно.

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