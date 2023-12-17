Польські перевізники назвали дату та час початку нової акції протесту на кордоні з Україною

Про це повідомляє RMF 24.

Один з лідерів протесту Павло Ожигала підтвердив, що протест може тривати навіть до 8 березня.

Українські водії обурені ситуацією, що склалася. Вони пропонують випустити їх з Польщі, а потім не впускати.

У ідентичній ситуації опинилися і польські водії по той бік кордону. Крім того, їх викидають із системи електронної черги. Там вони теж стоять по кілька днів поспіль. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників.

Сьогодні черга до переходу в Дорогуську становить 70 кілометрів. Вона сягає села П'яски у Свидницькому повіті. Час очікування на пропуск становить близько 100 годин.

З іншого боку, черга до переходу з Україною в Гребенному становить 30 кілометрів, і в ній стоїть близько 500 вантажівок. Час очікування на пропуск становить 125 годин.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Станом на ранок неділі, 17 грудня, заблокованими залишались три напрямки на польсько-українському кордоні, де в черзі стоять більше як дві тисячі вантажівок.