English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Польський ПЗРК Piorun у військах Польщі та України
Ексклюзив

Польський ПЗРК Piorun у військах Польщі та України

Олексій Левков
30 липня, 2022 субота
08:15
Статті ПЗРК Piorun

У російсько-українській війні ЗСУ успішно застосовують нові польські ПЗРК Piorun, передані Польщею. Про можливості цього комплексу, його місце у ЗС Польщі та застосування в Україні – у нашому матеріалі

ПЗРК Piorun: опис та історія

Переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Piorun польського виробництва призначений для боротьби з низько літаючими цілями: літаками, вертольотами та дронами. Це спільна розробка Військово-технологічного університету та компаній CRW Telesystem-Mesko sp. i Mesko S.A.

ПЗРК Piorun (на озброєнні з 2018 р) є глибокою модернізацією ПЗРК Grom (на озброєнні з 1995 р), який, у свою чергу, був локалізованою версією радянського ПЗРК "Игла" з російськими комплектуючими, що випускався  у Польщі за ліцензією.

фото: root-nation

В результаті модернізації було значно підвищено ефективність пасивної інфрачервоної головки самонаведення (ГСН), завдяки збільшенню чутливості зросла дальність враження цілі, підвищено стійкість до перешкод, встановлено безконтактний підривач та ПЗРК пристосовано до використання у нічних умовах.

ПЗРК Piorun відрізняється від ПЗРК Grom модифікованою пусковою установкою (ПУ) та прицілом, що збільшує можливість виявлення цілі. Механізм пуску має перемикач режимів переслідування/зустрічі, який використовується для активації режиму ракети для боротьби з ціллю, яка віддаляється або наближається. Додано касету з батареями та систему авторизації, яка запобігає використанню ПЗРК сторонніми.

Була збільшена дальність виявлення цілей, розроблено нову ГСН, стабілізовану лазерним гіроскопом. Модифікація ГСН підвищила стійкість до перешкод. У зв'язку з цим були оптимізовані діапазони виявлення, підвищена динаміка систем обробки сигналів, використані нові спектральні діапазони та кінематичний відбір.

Ракета Piorun автоматично направляється до джерела тепла (наприклад, до літака). Завдяки використанню нового детектора ГСН, у т.ч.  охолоджуваного аргоном фотодіода, який має у 4 рази більшу чутливість, ніж раніше, ракета виявляє засоби повітряного нападу на значно більшій відстані. Також було модернізовано ракетний двигун.

фото: defence-ua

Ефективність знищення дронів ракетами була покращена за рахунок використання лазерного неконтактного підривача (поруч із ударним підривачом) та більшої бойової частини (БЧ) з октогеном та алюмінієвим порошком.

Зона враження ПЗРК Piorun по висоті 10-4000 м, по дальності 500-6500 км, швидкість цілі на зустрічних курсах до 400 м/с, навздогін до 320 м/с., середня швидкість ракети 660 м/с, її довжина 1,596 м, діаметр 72 мм, вага ПЗРК 16,5 кг, ракети 10,5 кг, БЧ 1,82 кг.

А у ПЗРК Grom зона враження по висоті лише 10-3500 м, по дальності 500-5500 км, вага комплексу й ракети така ж, а БЧ – 1,35 кг.

ПЗРК Grom не гірше новітнього російського ПЗРК "Верба", який має зону враження по висоті 10-4500 м, а по дальності 500-6400 км. 

ПЗРК Piorun у збройних силах Польщі

У ЗС Польщі ПЗРК Piorun призначені для регулярних підрозділів (д-нів ППО бригад та ракетно-артилерійських д-нів зенітних ракетних полків дивізій), а також батарей ППО бригад територіальної оборони. Крім власне ПЗРК ракети Piorun входять до складу зенітних систем Poprad, Pilica, та, після незначних змін, комплексів Biała та Jodek-G.

Самохідна система Poprad (є 79 од.) має вогневу установку ЗРК ближньої дії на шасі 4х4 БА Zubr-P. Має телекамеру, тепловізор, лазерний далекомір та 4 ракети ПЗРК Grom/Piorun на ПУ плюс 4 запасні ракети.

 фото: defence-ua

Самохідний комплекс Biala (є 28 од.) – радянська 23-мм ЗСУ-23-4 "Шилка", модернізована до ZSU-23-4MP із встановленням замість РЛС телекамери та тепловізора, нової СУВ та 4-х ПЗРК Grom/Piorun.

Причіпний комплекс Jodek-G (є 530 од.) – радянська 23-мм ЗУ-23,  модернізована до ZUR-23-2KG з покращеним прицілом та 2 ПЗРК Grom/Piorun. 

Нова самохідна система Pilica (є 6 од., буде ще 30) має вогневу установку Jodek-G, встановлену у кузові вантажівки Jelcz 442.32 4×4. 

Контракт на постачання ПЗРК Piorun для польських військ був підписаний у 2016 р та до 2022 р поставлено 420 ПУ й 1300 ракет. 

ПЗРК Piorun в Україні

У 2022 р, внаслідок успішного застосування ПЗРК Piorun ЗС України та зростання попиту було оголошено про збільшення випуску. Якщо до 2022 р кількість виготовлених ПЗРК становила до 300 ПУ на рік, то у 2022 р буде поставлено 600 ПУ та 3500 ракет, а у 2023 р планується 1000 ПУ. 

фото: defence-ua

У війні в Україні ПЗРК Piorun довели свою ефективність проти російських повітряних цілей. Так, за допомогою ПЗРК "Piorun" ЗСУ знищували російські вертольоти та літаки, зокрема Ми-24 та Су-25 і навіть Су-34. А у травні бійці 95-ої ОДШбр збили з цього ПЗРК 2 російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52. Також ПЗРК Piorun збивали дрони "Орлан-10".

Висновки

Польський ПЗРК Piorun – надсучасний зенітний комплекс, який надійшов у Військо Польське лише у 2019 р. Він відповідає усім сучасним вимогам світового рівня ПЗРК такого класу й перевершує більшість із них. Для боротьби з усіма російськими вертольотами, що мають висоту польотів до 4 км, або низько літаючими літаками – це кращій варіант у порівнянні з наявними у ЗСУ радянськими ПЗРК "Игла". За інформацією деяких польських джерел, захоплення цілі можливе навіть на 7-8 км!

 фото: defence-ua

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv

Україна
зброя
війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
Дмитро Медведєв
28 липня, 2022 четвер
У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв
ЧАЕС під окупацією
29 липня, 2022 п'ятниця
Росія захопила Чорнобиль завдяки агентам, яких відправила туди ще в 2021 році, - Reuters
ядерна зброя рф ракета
28 липня, 2022 четвер
Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 липня
09:03
У Нікопольському районі росіяни за добу обстріляли 16 будинків, підприємства й електромережу
08:50
Віталій Миколенко (другий ліворуч) у грі проти "Динамо"
Миколенко з капітанською пов'язкою зіграв за "Евертон" проти "Динамо"
08:28
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
На Донеччині окупанти за добу вбили 6 цивільних, іще 15 людей дістали поранення
08:26
Микола Княжицький
Криза в українських олігархічних медіа
08:23
Енергодар
В Енергодарі пролунали вибухи у готелі, де оселилися окупанти
07:44
ЗСУ знищили артилерійський склад
ЗСУ відбили російський штурм на чотирьох напрямках на Донбасі, - Генштаб
07:14
Беньямін Вербіч
Лідер "Динамо" залишив команду перед вирішальними матчами Ліги чемпіонів
06:48
Катерина Монзуль
Українка Монзуль судитиме фінальний матч Євро-2022
06:25
Конгрес США
У Конгресі США запропонували надавати Тайваню зброю за ленд-лізом
06:00
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила на 30 липня один евакуаційний рейс
05:37
Вікторія Спартц
Спартц до генсека ООН. Закликаю посилити безпеку України, або призупинити "зернову угоду"
05:14
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області, – ISW
04:51
наслідки удару по Харкову
Вночі ворог двічі обстріляв Харків
04:33
Кислиця
Радбез – це не студія шоу Скабєєвої. Постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ
04:10
ЗСУ безпілотник дрон
Комплектуючі для літаків та безпілотники, - у Пентагоні розповіли про нову партію військової допомоги Україні
03:46
підбита техніка окупантів
Південь: знищено понад 100 загарбників, близько 30 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів та пункт управління БТГ
03:23
Резніков та Остін
"Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - Резніков після розмови з колегою зі США
03:00
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
02:48
НБУ
Від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги, – НБУ
02:25
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
Блінкен, після розмови з Лавровим, поговорив з Кулебою
02:02
Судно LAODICEA у порту Феодосії
У Лівані затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно, – посол
01:39
Байден Путін
Розмова Байдена та Путіна поки не планується, - Білий дім
01:17
Газпром
Газпром шукає нові причини обмеження роботи Північного потоку - 1
00:54
Німецькі гаубиці PzH 2000 не витримують напруги боїв в Україні, - Der Spiegel
00:34
Віктор Орбан
Заяви Орбана — відверто расистські, - Європарламент
00:33
ракетні системи США
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:13
На фото Володимир Зеленський
Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, - Зеленський
00:06
Жозеп Боррель
Дуже скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю і маслом, — Боррель
2022, п'ятниця
29 липня
23:44
Президент США Джо Байден
Байден балотуватиметься на другий термін, - Білий дім
23:34
ЗСУ снайпер
Український снайпер ліквідував командира Костромського полку армії РФ
23:22
ООН
В ООН "шоковані" звірствами росіян
23:00
Нова пошесть - мавпяча віспа
У Бразилії вже теж є перший офіційно загиблий від мавпячої віспи
22:57
Володимир Путін
"У бункері сидить, на папірці солдатиків рухає". Польська служба зовнішньої розвідки опублікувала перехоплення розмов росіян про Путіна
22:39
Наслідки теракту в Оленівці
Зеленський провів нараду після російського теракту в Оленівці
22:26
Аджа Лябіб
Лідер Реформаторського руху Бельгії вступився за главу МЗС Бельгії, яка відвідала Крим за російські гроші
22:22
Лавров і Блінкен
"Накачують Україну зброєю". У Росії оприлюднили свою версію розмови Лаврова з Блінкеном
22:21
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичний акт в Оленівці, стягування сил на Запорізький і Херсонський напрямки, ракетний терор. Колонка Сергія Згурця
22:03
Колонія в Оленівці після теракту
Оленівка - це українська Катинь. Резніков про воєнний злочин росіян
21:48
Олександр Іонов
У США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори
21:43
Ірина Верещук
Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV