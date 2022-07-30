Польський ПЗРК Piorun у військах Польщі та України

ПЗРК Piorun: опис та історія

Переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Piorun польського виробництва призначений для боротьби з низько літаючими цілями: літаками, вертольотами та дронами. Це спільна розробка Військово-технологічного університету та компаній CRW Telesystem-Mesko sp. i Mesko S.A.

ПЗРК Piorun (на озброєнні з 2018 р) є глибокою модернізацією ПЗРК Grom (на озброєнні з 1995 р), який, у свою чергу, був локалізованою версією радянського ПЗРК "Игла" з російськими комплектуючими, що випускався у Польщі за ліцензією.

фото: root-nation

В результаті модернізації було значно підвищено ефективність пасивної інфрачервоної головки самонаведення (ГСН), завдяки збільшенню чутливості зросла дальність враження цілі, підвищено стійкість до перешкод, встановлено безконтактний підривач та ПЗРК пристосовано до використання у нічних умовах.

ПЗРК Piorun відрізняється від ПЗРК Grom модифікованою пусковою установкою (ПУ) та прицілом, що збільшує можливість виявлення цілі. Механізм пуску має перемикач режимів переслідування/зустрічі, який використовується для активації режиму ракети для боротьби з ціллю, яка віддаляється або наближається. Додано касету з батареями та систему авторизації, яка запобігає використанню ПЗРК сторонніми.

Була збільшена дальність виявлення цілей, розроблено нову ГСН, стабілізовану лазерним гіроскопом. Модифікація ГСН підвищила стійкість до перешкод. У зв'язку з цим були оптимізовані діапазони виявлення, підвищена динаміка систем обробки сигналів, використані нові спектральні діапазони та кінематичний відбір.

Ракета Piorun автоматично направляється до джерела тепла (наприклад, до літака). Завдяки використанню нового детектора ГСН, у т.ч. охолоджуваного аргоном фотодіода, який має у 4 рази більшу чутливість, ніж раніше, ракета виявляє засоби повітряного нападу на значно більшій відстані. Також було модернізовано ракетний двигун.

фото: defence-ua

Ефективність знищення дронів ракетами була покращена за рахунок використання лазерного неконтактного підривача (поруч із ударним підривачом) та більшої бойової частини (БЧ) з октогеном та алюмінієвим порошком.

Зона враження ПЗРК Piorun по висоті 10-4000 м, по дальності 500-6500 км, швидкість цілі на зустрічних курсах до 400 м/с, навздогін до 320 м/с., середня швидкість ракети 660 м/с, її довжина 1,596 м, діаметр 72 мм, вага ПЗРК 16,5 кг, ракети 10,5 кг, БЧ 1,82 кг.

А у ПЗРК Grom зона враження по висоті лише 10-3500 м, по дальності 500-5500 км, вага комплексу й ракети така ж, а БЧ – 1,35 кг.

ПЗРК Grom не гірше новітнього російського ПЗРК "Верба", який має зону враження по висоті 10-4500 м, а по дальності 500-6400 км.

ПЗРК Piorun у збройних силах Польщі

У ЗС Польщі ПЗРК Piorun призначені для регулярних підрозділів (д-нів ППО бригад та ракетно-артилерійських д-нів зенітних ракетних полків дивізій), а також батарей ППО бригад територіальної оборони. Крім власне ПЗРК ракети Piorun входять до складу зенітних систем Poprad, Pilica, та, після незначних змін, комплексів Biała та Jodek-G.

Самохідна система Poprad (є 79 од.) має вогневу установку ЗРК ближньої дії на шасі 4х4 БА Zubr-P. Має телекамеру, тепловізор, лазерний далекомір та 4 ракети ПЗРК Grom/Piorun на ПУ плюс 4 запасні ракети.

фото: defence-ua

Самохідний комплекс Biala (є 28 од.) – радянська 23-мм ЗСУ-23-4 "Шилка", модернізована до ZSU-23-4MP із встановленням замість РЛС телекамери та тепловізора, нової СУВ та 4-х ПЗРК Grom/Piorun.

Причіпний комплекс Jodek-G (є 530 од.) – радянська 23-мм ЗУ-23, модернізована до ZUR-23-2KG з покращеним прицілом та 2 ПЗРК Grom/Piorun.

Нова самохідна система Pilica (є 6 од., буде ще 30) має вогневу установку Jodek-G, встановлену у кузові вантажівки Jelcz 442.32 4×4.

Контракт на постачання ПЗРК Piorun для польських військ був підписаний у 2016 р та до 2022 р поставлено 420 ПУ й 1300 ракет.

ПЗРК Piorun в Україні

У 2022 р, внаслідок успішного застосування ПЗРК Piorun ЗС України та зростання попиту було оголошено про збільшення випуску. Якщо до 2022 р кількість виготовлених ПЗРК становила до 300 ПУ на рік, то у 2022 р буде поставлено 600 ПУ та 3500 ракет, а у 2023 р планується 1000 ПУ.

фото: defence-ua

У війні в Україні ПЗРК Piorun довели свою ефективність проти російських повітряних цілей. Так, за допомогою ПЗРК "Piorun" ЗСУ знищували російські вертольоти та літаки, зокрема Ми-24 та Су-25 і навіть Су-34. А у травні бійці 95-ої ОДШбр збили з цього ПЗРК 2 російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52. Також ПЗРК Piorun збивали дрони "Орлан-10".

Висновки

Польський ПЗРК Piorun – надсучасний зенітний комплекс, який надійшов у Військо Польське лише у 2019 р. Він відповідає усім сучасним вимогам світового рівня ПЗРК такого класу й перевершує більшість із них. Для боротьби з усіма російськими вертольотами, що мають висоту польотів до 4 км, або низько літаючими літаками – це кращій варіант у порівнянні з наявними у ЗСУ радянськими ПЗРК "Игла". За інформацією деяких польських джерел, захоплення цілі можливе навіть на 7-8 км!

фото: defence-ua

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv