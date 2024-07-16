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Вплив медіа на свідомість та джерела підсилення стійкості в часи випробувань: у Полтаві пройшов День Ідей

16 липня, 2024 вiвторок
10:46
Полтава Дні Ідей в Полтаві

13 липня 2024 року у Полтаві пройшов День Ідей. Його організували Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odesa. Захід обʼєднав більше 70 лідерів, представників різних галузей — державного управління, місцевого самоврядування, бізнесу, громадського сектору, військової сфери тощо

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер події.

"Ми віримо, що сталі зміни відбуваються на рівні громад. Ми віримо, що наша стійкість і ефективність опору залежать від здатності різних людей знаходити порозуміння та діяти спільно. Ми віримо, що немає якихось міфічних еліт, які зроблять зміни, бо те, чи здобудемо ми перемогу і якою буде Україна залежить від кожного з нас", — зазначила Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.  

До повномасштабного вторгнення Фестиваль Ідей був кількаденним заходом в Одесі, який збирав тисячі учасників. Другий рік поспіль організатори проводять Дні Ідей у трьох містах України. Спочатку через безпекові обмеження, а тепер — з розумінням, наскільки важливими синергія та спільнодія є і на державному, і на місцевому рівнях. 

"Цей формат показав свою ефективність. Водночас, я переконаний, що у майбутньому ми як і раніше, проведемо масштабний Фестиваль Ідей в Одесі. А більшість думок, які звучали на події трансформуються в дії", — наголосив Єгор Гребенніков, співзасновник Impact Hub Odesa та проєкту Зелений Театр, співвласник порту TIS.  

Медіа та війна: як медіа впливають на свідомість

У фокусі першої панельної дискусії Дня Ідей був вплив медіа на свідомість. 77,9% українців користуються соцмережами для отримання новин. Це не лише робить їх найефективнішим інструментом для комунікації, а й відкриває широке поле для впливу, зокрема і під час війни. 

Так, спікери та спікерки дискусїі розібрали інформаційну хвилю, яку спричинив терористичний удар Росії по Охматдиту. 

За словами Андрія Коваленка, переважна частина суспільства любить прості рішення. Росіяни пропонують одне з них — здати частину територій України. Але російські пропагандисти говорять виключно про припинення війни, випускаючи необхідність здачі територій. Частина інфлюенсерів свідомо чи ні “підхоплюють” такі прості, але вкрай небезпечні рішення. Тому росіяни нанесли удар ще й для психологічного тиску, який має підвищити відсоток людей, які будуть вимагати миру, не зважаючи на ціну. 

Спікери також зупинилися на тому як медіа можуть протидіяти інформаційно-психологічним операціям і підтримувати стійкість. Окремою підтемою стала роль класичних медіа на національному та регіональному рівнях у формуванні сучасних наративів. 

У панельній дискусії взяли участь:

  • Вадим Карп'як, Журналіст, ведучий телеканалу ICTV і радіо Культура (Суспільне).

  • Андрій Коваленко, Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

  • Ярослава Кравченко, Телеведуча, театральна продюсерка, громадська діячка.

Модераторкою панельної дискусії була Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних та кризових комунікацій.

Сила особистості: де знаходити джерела духовної та психологічної витривалості 

Учасники другої панельної дискусії поділилися власним досвідом та міркуваннями про джерела внутрішньої енергії для життя та боротьби. Йшлося також про те, як духовна стійкість окремих людей може допомогти стати сильнішими спільнотам та суспільствам. Для прикладу, про те, що єдність стала одним з факторів успішного опору українського суспільства на початку повномасштабного вторгнення. 

За словами Владики Федора, з початку свого служіння він належав до Київського патріархату. Через Москву ця спільнота була ізольованою від всього церкового світу і відчувала себе в меншості. Відповідно, громада, яка відостоює українську мову, культуру теж сприймалася маленькою. Тому на початку великої війни у Владики був острах, що люди, які готові захищати Україну, теж будуть у меншості. Але цей страх не виправдався. Навпаки — багато українців долучилися до протидії ворогу.

Спікери та спікерки також наголосили на важливості збереження цінностей гуманізму, значущості готовності до навчання життю в нових умовах. Крім того, говорили про розвиток державної системи послуг соціальної та психологічної підтримки та солідарну готовність до взаємної підтримки, яка в реальності вирішує до 80% психолгічних проблем. 

У панельній дискусії взяли участь: 

  • Віктор Комаренко, Нейробіолог і військовий психолог  

  • Дарія Марчак, Перший заступник Міністра соціальної політики України

  • Сергій Пролеєв, Доктор філософських наук, завідувач відділом філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

  • Владика Федір, Архієрей Православної церкви України, архієпископ Полтавський і Кременчуцький

Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, модерував дискусію.

Цього року День Ідей уже пройшов у Житомирі, а також пройде в Одесі. 

Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.

Impact Hub Odessa — частина глобальної спільноти Impact Hub. Один з фокусів діяльності Імпакт Хабу Одеса — підтримка соціального підприємництва.

Теги:
Суспільство
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