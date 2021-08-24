Помер ексочільник КМДА Володимир Бондаренко
Помер екснардеп та колишній голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко
Про це повідомила депутатка Київради Тетяна Меліхова у Facebook.
Бондаренко помер на 69-му році життя.
"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко. Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова Київської міської державної адміністрації, активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин. Співчуваю родині. Сумую", - написала вона.
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