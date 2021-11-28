Помер російський рокер Олександр Градський

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Як зазначають медіа РФ, причиною смерті став інфаркт головного мозку.



В п'ятницю, 26 листопада, швидка допомога забрала Градського до реанімації з підозрою на інсульт.



Помер співак у Москві.





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