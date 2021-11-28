Помер російський рокер Олександр Градський
У неділю, 28 листопада 2021 року, на 72-му році життя не стало радянського й російського композитора і співака Олександра Градського, що творив у жанрі рок-музики
Подробиці наводить Еспресо.TV.
Як зазначають медіа РФ, причиною смерті став інфаркт головного мозку.
В п'ятницю, 26 листопада, швидка допомога забрала Градського до реанімації з підозрою на інсульт.
Помер співак у Москві.
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