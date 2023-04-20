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Помер український художник, скульптор і архітектор Володимир Мельниченко

20 квітня, 2023 четвер
12:30
Суспільство

У середу, 19 квітня, відійшов у засвіти заслужений художник України, член Національної спілки Володимир Мельниченко

Про це інформує спільнота АРВМ, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук.

"Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре", - написали у дописі.

25 січня митцю виповнився 91 рік. 

Про місце і час прощання з Мельниченком повідомлять пізніше.

Довідково. Володимир Мельниченко - художник, скульптор, архітектор, заслужений художник України, член Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", почесний член Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

Мельніченко народився 25 січня 1932 року в Києві та пережив німецьку окупацію міста.

Володимир Мельниченко працював у творчому тандемі з Адою Рибачук. Усі спільні роботи - монументальні твори, архітектура, скульптура та фільми - підписували абревіатурою АРВМ.

Найвідоміші твори Ади Рибачук і Володимира Мельниченка:

Серія панно в інтер'єрі центрального автовокзалу (Київ, 1960): дизайн, кольорова пластика, декоративно-монументальні твори, ескізи тканин 1961-1962.

Київські пейзажі на панно

Серія панно в інтер'єрі палацу дітей та юнацтва (Київ, 1963-1968): дизайн, елементи благоустрою, монументальні твори - мозаїки в холі естетичного виховання дітей, "Діти світу", "Чарівна скрипочка" (присвячено Марії Приймаченко), "Сонце та золоті пташки", "Вершники" і 25 емблем дитячих гуртків-відділів навчання.

Фрагмент панно «Чарівна скрипочка»

"Парк Пам'яті. Зали прощання. Рельєфи Стіни Пам'яті у Києві" - меморіально-обрядовий комплекс. Байкова гора. 1968-1982. Концепція, проєкт, архітектурна пластика, проєктування, авторське виконання генплану комплексу, залів прощання, земляних терас колумбарію, рельєфів Стіни Пам'яті. Диплом "Найкращий проєкт 1968 року". Рельєфи Стіни Пам'яті знищено у 1982 році.

Об'ємний горельєф Стіни Пам'яті, 1981

Проєкт реконструкції Меморіально-обрядового комплексу "Парк Пам'яті": концепція, генплан, проєкт відновлення (1996) та Міжнародний меморіальний комплекс "Биківнянські могили" (архітектор Л. Скорик). Рельєфи: "Пам'яті школи Михайла Бойчука", "На Цвинтарі розстріляних ілюзій", "Зламані крила". 

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