Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені вбачається, Путін думає, що у довгій війні на виснаження, у нього більше шансів, ніж в України. Путін розраховує, що у Росії є нафта, газ, "злато-сєрєбро", діаманти, деревина, алюміній, сталь тощо. Але мені здається, що це така сама помилка з боку Путіна, як і та, якої він припустився, напавши на Україну. Він прорахувався. У нього так само на столі лежали цифри щодо готовності України та російських збройних сил, тобто у нас літаків удесятеро більше, ніж в України, а танків усемеро більше, солдатів учетверо більше тощо. А результат виявився прямо протилежним того, що Путін бачив у своїй голові. Так само, мені здається, він прорахується й у довгостроковому плані", - зауважив російський публіцист.

Дмитро Орєшкін зазначив, що виробництво зброї – такий самий фейк, як і побудова комунізму. Ми бачимо, як за останній рік обвалилося те, що називалося престижем військової промисловості Росії. Також ми бачимо, як з величезною швидкістю закупається західна зброя усіма країнами світу, як традиційні ринки збуту російської зброї та енергоносіїв зіщулюються на очах. Про це мало хто каже, але так і є. До того ж сама по собі виробнича потужність, наприклад, танків у Росії набагато скромніша, ніж видається. Головний виробник танків – Уралвагонзавод, який виробляє не більше двох-трьох десятків за місяць, а українці за місяць знищують приблизно сто танків.

"По-друге, зрозуміло, що у Росії набагато більший людський ресурс. Але ж це сучасна війна, у якій потрібні висококваліфіковані люди, які здатні приймати рішення й користуватися сучасними видами озброєнь. Ці ресурси у Росії не такі великі, як може здаватися. Плюс до цього – Росія ресурси витрачає, а Україна їх накопичує. Так, на жаль, Україні не дають найновіші види озброєнь, але вони все одно ефективніші, аніж російські. Тому, у довгостроковому плані скоріше Україна накопичує потенціал для удару у відповідь, ніж Путін накопичує потенціал для подальшої експансії. Понад рік триває війна і плани Путіна зіщулюються: спочатку йшлося про те, щоб захопити Київ, потім – прокласти шлях до Придністров’я суходолом і чинити тиск на Молдову, а третій етап - лише вийти до адміністративних меж Донецької області, а зараз і це вже теж знімається з порядку денного. І все частіше кажуть про те, що вже час зайнятися миром. Про це вже кажуть і Лавров, і Пригожин, і Захарова, щоб поставити жирну крапку й з переможним виразом на обличчі вийти з цієї історії. Залишилося домовитися з Україною, а карти зараз такі, що більше козирів в української сторони", - зауважив Орєшкін.