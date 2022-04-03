Понад 600 тонн продуктів: на Харківщину надійшла гуманітарна допомога з Польщі, такі поставки будуть регулярними

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.



"Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Уряду Польщі: 35 контейнерів - це понад 600 тонн продуктів харчування", – написав він.



За словами голови ОВА, зараз керівництво області формує потребу і планує надсилати допомогу до різних територіальних громад та районів Харкова, де це вкрай необхідно.



Синєгубов нагадав, що дням Харківщину відвідав голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.



"Дякуємо за таку потужну підтримку нашої області, для нас це дуже важливо. Такі поставки будуть регулярними", – вказав він.



Нагадаємо, 2 квітня росіяни близько 21 разу обстріляли Харківщину та поранили чотирьох людей.



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