Понад 600 тонн продуктів: на Харківщину надійшла гуманітарна допомога з Польщі, такі поставки будуть регулярними
Харківщина отримала 35 контейнерів гуманітарної допомоги з Польщі, продукти харчування будуть надходити в різні територіальні громади і райони Харкова, де це найбільш необхідно
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.
"Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Уряду Польщі: 35 контейнерів - це понад 600 тонн продуктів харчування", – написав він.
За словами голови ОВА, зараз керівництво області формує потребу і планує надсилати допомогу до різних територіальних громад та районів Харкова, де це вкрай необхідно.
Синєгубов нагадав, що дням Харківщину відвідав голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.
"Дякуємо за таку потужну підтримку нашої області, для нас це дуже важливо. Такі поставки будуть регулярними", – вказав він.
Нагадаємо, 2 квітня росіяни близько 21 разу обстріляли Харківщину та поранили чотирьох людей.
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